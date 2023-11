Hned dvě zásadní změny, které se týkají (nejen) české ekonomiky, řeší experti a politici na čtvrteční Výroční konferenci Aspen Institute CE 2023. Tou první je přechod na zelenou ekonomiku, druhou pak otázka digitalizace, a jak s ní pomoci malým českým podnikům. Konferenci, jejímž mediálním partnerem jsou Hospodářské noviny, můžete sledovat v online přenosu.

„Je třeba zaměřit se na podporu malých a středních firem na lokální úrovni a využít zejména regionální inovační centra a vznikající digitální huby,“ zní jedno z doporučení odborné studie k tématu digitalizace. S hlavním proslovem k tomuto tématu na konferenci vystoupí místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová.

Podle ní není situace tuzemského byznysu zase tak špatná, jak by se někdy mohlo zdát. „Vždycky to může být lepší. Česko je v kontextu EU zhruba v průměru, co se týče využívání digitálních technologií, cloudů, velkých dat a zavádění umělé inteligence. Potenciál je tu slušný,“ říká v rozhovoru pro HN. Výrazně podle ní mohou pomoct i evropské peníze. „V plánu obnovy, který má pod kontrolou ministerstvo průmyslu a obchodu, je 575 milionů eur na digitalizaci, které by měly být využité do roku 2026,“ přibližuje eurokomisařka.

Kromě Věry Jourová vystoupí na výroční konferenci také další významní hosté. Pozvání pořadatelů přijal například profesor evropských studií na Oxfordské univerzitě Timothy Garton Ash, prezident České republiky Petr Pavel nebo poradce premiéra pro zahraniční a bezpečnostní politiku Tomáš Pojar. Právě bezpečnosti je věnovaný panel Obrana hodnot v digitální době, úvodní dvě témata se pak zabývají hodnotami a hodnotovým leadershipem v digitální době a tradičně se bude program konference věnovat také situaci ve vzdělávání, například tomu, jak zlepšit výsledky dětí ze znevýhodněného prostředí.