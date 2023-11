Je to série drobných opatření, ve kterých je velmi těžké se vyznat. „Ani všechny dopady nejsou spočítané,“ kritizuje vládní konsolidační balíček sociolog PAQ Research Daniel Prokop. Podle něj plán na ozdravení státních financí dopadne na všechny lidi, ale výrazně hůře na tom ve výsledku budou ti, kteří v posledních letech zchudli. Domácností, které nemají úspory, je navíc podle něj stále víc.

„Děláme daňový balíček, který je rovnoměrný na všechny části společnosti, a to je, myslím, chyba. Zapomněli jsme na to, co jsme dělali poslední tři roky a jaké jsou dopady inflace,“ varuje Prokop s tím, že vládní konsolidační balíček by měl více pomáhat chudším částem obyvatelstva – a to se podle něj v jeho současném znění neděje.

Podle sociologa daňové změny od roku 2020 výrazně pomohly vysokopříjmovým lidem. A naopak na domácnosti, které jsou na tom ekonomicky hůře, tvrdě dopadla inflace.

„Zhruba třetina domácností negeneruje úspory – to znamená, že své měsíční příjmy utratí. A je jich mnohem víc než před dvěma lety,“ vysvětluje Prokop, podle kterého měla vláda šanci disproporci „napravit“.

Daniel Prokop vidí také velký problém v tom, že balíček neřeší důležité problémy, jako je nerovnost mezi zdaněním zaměstnanecké práce a práce na OSVČ. Jistá pozitiva ale vnímá v oblasti spotřebních daní včetně té z alkoholu, ale také změny zdanění nemovitostí. „Máme velké zdanění práce a malé u majetku. Vláda si vyšší daní z nemovitosti otestuje, že to není žádné tabu,“ říká v rozhovoru.

A také komentuje fakt, že řada domácností, které balancují na hranici chudoby, nemá dostatečný přístup k sociálním dávkám. Vítá proto plán ministerstva práce a sociálních věcí na jejich reformu. „Dávky, jako je přídavek na děti nebo příspěvek na bydlení, dnes čerpá zhruba čtvrtina lidí, kteří na ně mají nárok. A mělo by se to více zautomatizovat, že když se přihlásíte, nemusíte deklarovat tolik věcí. Snad by to mohlo čerpání zvýšit,“ dodává Prokop.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.