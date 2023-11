Vedení Prahy plánuje úpravu provozu parkovacích zón. Zrušena budou přenosná parkovací povolení, vznikne parkovné pro návštěvy rezidentů nebo budou zrušeny výhody pro elektromobily. O konkrétní podobě změn bude nyní jednat magistrátní koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Pirátů a STAN. Ve středu to řekl primátorův náměstek Zdeněk Hřib (Piráti). Zóny začaly fungovat poprvé v 90. letech a platí zejména v centru a širším centru města. Rezidenti za roční parkovací kartu platí 1200 korun ročně.

„Uskutečnila se debata s městskými částmi a nyní nás čeká debata uvnitř magistrátní koalice. Máme v koaličním programu jasně napsáno, že chceme udělat reformu parkovacího systému s cílem zklidnění centra,“ řekl Hřib. Konkrétní dohoda na podobě změn v koalici podle něj zatím nepadla.

Magistrát o změnách diskutoval s městskými částmi, které rozhodují, zda a kde na svém území budou zóny mít. Od radnic sesbíral podněty, se kterými bude nyní dále pracovat. „V rámci reformy jim chceme dát ještě více pravomocí, protože je to téma skutečně pro tu místní politickou reprezentaci,“ řekl Hřib.

Město nyní pracuje s několika návrhy změn. Jedním z nich je třeba zrušení přenosných parkovacích povolení. „Ta jsou často zneužívána až ke spekulacím, dalo by se říci, a na parkování na veřejném prostoru vydělává někdo, kdo není ani radnice, ani magistrát,“ řekl Hřib.

Upraveny budou podmínky parkování elektromobilů v zónách. Auta na elektřinu budou nově parkovat na místech u nabíječek a mělo by se tak zrušit jejich zvýhodnění, které umožňuje parkovat všude zadarmo. Návrh zrušit tuto výhodu padl už v roce 2020 a volné parkování elektromobilů v parkovacích zónách skončí ke konci letošního roku.

Novinkou bude zavedení permanentky do fialových zón pro celé město. Za jeden poplatek by pak řidič mohl zaparkovat v jakékoliv fialové zóně ve městě. „Předpokládá se, že by to bylo odstupňované, kdy třeba elektromobily by to měly levnější,“ řekl Hřib. Vznikne i možnost parkování pro návštěvy rezidentů. Podle Hřiba má město také snahu sjednotit návštěvnické tarify, neboť každá městská část to má nyní jinak, což se týká třeba parkování o víkendech.

Kdy bude finální návrh změn hotov, zatím není jasné. Jakmile bude podle Hřiba schválen, bude třeba nechat zhruba půlroční lhůtu na jejich zavedení.

Zóny se v hlavním městě v moderní podobě poprvé zavedly v roce 1996 v části Prahy 1, kde se snaha o regulaci dopravy objevila už v roce 1982. Následně se rozšířily a fungují v Praze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16 a 22. Na parkovném vybere magistrát ročně okolo půl miliardy korun.