Zatímco odborné znalosti angličtiny u zaměstnanců se zlepšují, mladí lidé mezi 18 a 20 lety se v angličtině dlouhodobě zhoršují. Ukázal to mezinárodní žebříček vzdělávací organizace EF Education First. Češi si podle výsledků testů angličtiny u 2,2 milionu nerodilých mluvčích od loňska pohoršili o tři příčky a skončili na 26. pozici ze 113 zemí. Nejlepší angličtinu mají i letos po několikáté za sebou Nizozemci. Na 18. příčku se vyhoupli Slováci. Ve srovnání regionů pak jižní Morava porazila Prahu.

Hodnocení uvádí pět úrovní znalosti anglického jazyka od velmi vysoké přes vysokou, průměrnou a nízkou po velmi nízkou. Češi, kterých letos test absolvovalo 2400, se dlouhodobě pohybují na spodních příčkách vysoké úrovně angličtiny.

Podle Sabiny Wyrobové, manažerky české pobočky Education First, za zhoršení může online výuka z dob pandemie. „U jazykové výuky je nezbytné jazyk aktivně používat, snažit se komunikovat, i když s chybami, a tato možnost tady dlouho nebyla. Školy i žáci dohání to, co zameškali, ale neposouvají se ještě dopředu. I to může za naši stagnaci a propad v rámci žebříčku,“ míní.

Některým zemím se ale daří výrazně zlepšovat bez ohledu na pandemii. Například Slováci se letos vyhoupli na 18. příčku, přitom do roku 2020 byla úroveň anglického jazyka v Česku vyšší než na Slovensku.

Od roku 2015 naopak rostou znalosti zaměstnanců. Celosvětově i v Česku se zlepšuje znalost angličtiny u mužů a klesá u žen. V Česku na tom byli muži ve srovnání s ženami v letech 2017 a 2018 mírně hůře, od roku 2019 jsou na tom s angličtinou lépe než ženy a rozdíl se zvětšuje.

Ve srovnání regionů je pak nejlepší jižní Morava před Prahou a Moravskoslezským krajem, mezi městy vede Brno před Prahou. Znalost angličtiny je v Česku nejvyšší u lidí mezi 21 a 40 lety. V užším věkovém vymezení proti loňsku stagnuje u lidí mezi 18 a 20 roky, výrazně naopak klesla u mluvčích mezi 26 a 30 lety.