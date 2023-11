Policie obvinila sedm lidí a tři firmy z krácení daně z přidané hodnoty se škodou ve výši 1,2 miliardy korun. Skupina složená ze tří cizinců a čtyř českých občanů páchala podle vyšetřovatelů trestnou činnost při dovozu zboží z Číny. Obviněným hrozí až 13 let vězení. ČTK to v pátek sdělili mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej a Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO).

Pachatelé podle kriminalistů vytvořili skupinu obchodních společností, přes které v letech 2018 až 2021 organizovali dovoz různého zboží ze třetích zemí, zejména z Číny, do Evropské unie. Zboží mělo celkovou hodnotu zhruba 5,4 miliardy korun a cílem skupiny bylo vyhnout se platbám DPH, uvedla centrála. Podle úřadu EPPO pachatelé nepravdivě deklarovali, že dovezené zboží zamíří do společností sídlících v jiných členských státech EU, čímž by se na ně nevztahovala povinnost platby DPH. Ve skutečnosti ale zboží tajně přepravovali do skladů, odkud věci prodávali online bez zaplacení daně.

„V minulých dnech policisté a celníci uskutečnili rozsáhlou akci s krycím názvem Rejdař, zejména na území Prahy, Plzeňského a Ústeckého kraje. V rámci úkonů trestního řízení byly zajištěny finanční prostředky na bankovních účtech (cca 17 milionů korun) a v hotovosti (cca 2,5 milionu korun), motorová vozidla, hodinky a více než 500 palet zboží různé povahy určeného k přímému prodeji v e-shopech,“ popsal Ibehej.

Razii policie provedla 25. října a o den později zahájila stíhání, dodal úřad EPPO. Všichni obvinění lidé jsou stíhaní za účast na organizované zločinecké skupině a za zkrácení daně. Tři z nich vzal soud do vazby. Firmy pak čelí stíhání za zkrácení daně ve prospěch organizované zločinecké skupiny.

Případem se od roku 2019 zabývali ústečtí příslušníci pátrací sekce Generálního ředitelství cel, a to na podnět Generálního finančního ředitelství a ve spolupráci s kriminalisty z centrály v rámci tzv. Daňové kobry. Kauzu dozoruje evropská pověřená žalobkyně Úřadu evropského veřejného žalobce.