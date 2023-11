Modrobílé vlajky s šesticípou Davidovou hvězdou zaplavily ve středu Staroměstské náměstí. Na akci s názvem „Společně pro Izrael“ se sešly podporovatelé Izraele a upozornili tím i na rostoucí míru antisemitismu ve světě. Vyjádřit podporu přijel i premiér Petr Fiala (ODS) nebo zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Předseda Federace židovských obcí Petr Papoušek v projevu řekl, že se svět pro něj po 7. říjnu, kdy teroristé z hnutí Hamás zabili na jihu Izraele1400 lidí, zastavil a už nebude jako dřív.

Jak se svět změnil?

Máte pocit rány, která se těžko zacelí. Vše se odehrává rychleji a pocit bezpečí se snížil.

Po 7. říjnu vzrostl po celém světě počet antisemitských incidentů o několik stovek procent oproti stejnému období loňského roku. Vnímáte, že roste antisemitismus i v Česku?

Ano. Co se týká virtuálního prostoru, evidujeme hodně antisemitských incidentů. Na sociálních sítích je nárůst až o 400 procent. Židovská komunita se cítí tak jak snad doposud nikdy. Pocit ohrožení, že někdo z jejich známých nebo lidí na ulici na ně může nějakým způsobem zaútočit, vzrostl. A nejen verbálně, ale že může dojít k něčemu horšímu. Na Západě a v některých dalších místech světa už se to bohužel děje. My to vnímáme, a proto chceme upozornit na novou realitu našich životů. Antisemitismu je třeba se postavit od začátku.

