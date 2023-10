Ve věku 54 let v sobotu zemřel americko-kanadský herec Matthew Perry, který se proslavil rolí Chandlera Binga v komediálním seriálu Přátelé. Podle několika zdrojů serveru TMZ se herec utopil doma ve své vířivce. Perry, který byl několikrát nominovaný na cenu Emmy, velkou část života bojoval se závislostí na lécích a alkoholu.

TMZ s odvoláním na policii napsal, že Perry byl nalezen bez známek života v sobotu ve svém domě v oblasti amerického Los Angeles. Záchranáři podle zdrojů serveru vyrazili na místo po oznámení o zástavě srdce.

Jak poznamenává agentura Reuters, je místo Perryho úmrtí poněkud ironické, protože hercovým posledním příspěvkem na instagramu ze 23. října je jeho fotografie, jak sedí ve vířivce se sluchátky na uších. "Aha, takže teplá voda kroužící kolem tebe ti udělá dobře?," napsal k ní.

"Jsme neuvěřitelně zarmouceni předčasným odchodem Matthewa Perryho," uvedla v reakci společnost NBC Entertainment, která seriál Přátelé vysílala. "Svým dokonalým načasováním vtipů a břitkým humorem přinesl tolik radosti stovkám milionů lidí po celém světě. Jeho odkaz bude žít dál pro nespočet generací."

"Nikdy nezapomenu na hry, které jsme spolu hrávali na školním dvoře, a vím, že lidé po celém světě nikdy nezapomenou na radost, kterou jim přinášel," napsal na X zase kanadský premiér Justin Trudeau, který zároveň vyjádřil šok a smutek. S rodákem z amerického Massachusetts se v mládí znal, protože Perryho matka byla mluvčí Trudeauova otce Pierra, když byl ministerským předsedou Kanady on.

Perry, který býval kdysi nadějným tenistou a do USA se vrátil jako teenager, si získal srdce diváků po celém světě jako představitel sarkastického a zároveň nejistého Chandlera Binga, kterého v deseti sériích Přátel ztvárnil ve všech více než 230 epizodách. Jak poznamenává agentura AP, seriál z let 1994 až 2004 z něj udělal jednu z nejvýraznějších postav Hollywoodu po boku kolegů z Přátel a zároveň kamarádů ve skutečném životě - Jennifer Anistonové, Courteney Coxové, Lisy Kudrowové, Matta LeBlanca a Davida Schwimmera.

Čtvrt litru vodky a 55 analgetik denně

Seriál - v originále Friends - se od svého prvního uvedení na obrazovky stal kulturním fenoménem. Skupina mladých Newyorčanů, přátel a spolubydlících, která se zrodila v hlavách scénáristů Davida Cranea a Marty Kauffmanové, ovlivňovala účesy, oblékání i způsoby chování mnoha lidí. Třeba sestřih Anistonové, představitelky Rachel, kopírovaly ženy a dívky po celém světě.

Vzorem se stalo také to, jak spolu šest kamarádů, zprvu dvacátníků bez závazků - a časem i s nimi - v Přátelích žije, mění se a dospívá. Vývoj byl patrný i na postavě Chandlera, který léta strávil bezstarostnými hrami se spolubydlícím Joeym (LeBlanc) a na konci seriálu je z něj otec dětí a manžel Moniky (Coxová) stěhující se na předměstí New Yorku.

Fanoušky si jeden z nejúspěšnějších televizních projektů vysílaných na přelomu století našel i u dalších generací a dodnes patří k oblíbené nabídce streamovacích platforem.

Perry si zahrál také v seriálu Západní křídlo nebo řadě filmů, z nichž mezi nejznámější patří komedie Jen blázní spěchají, kde jeho partnerkou byla Salma Hayeková, či snímek Můj soused zabiják, kde vystupoval po boku Bruce Willise.

Naposledy se před kamerou při natáčení jedné minisérie podle TMZ objevil v roce 2017.

Před necelým rokem vyšly jeho memoáry nazvané Friends, Lovers and the Big, Terrible Thing (Přátelé, milenky a ta velká, příšerná věc), v nichž líčí neustále se opakující léčbu závislostí. Od svých 26 let žil střídavě ve střediscích pro léčbu závislostí a mimo ně, čtrnáctkrát byl na odvykacím programu, pětašedesátkrát absolvoval detoxikační program a více než 6000krát se zúčastnil sezení Anonymních alkoholiků.

Během třetí řady Přátel, zhruba v letech 1996-1997, podle svých vzpomínek bral 55 analgetik Vicodin denně a zhubl na 58 kilo. Naopak o téměř 50 kilo víc vážil v dobách, kdy denně vypil čtvrt litru vodky. Prášky a alkohol zneužíval během všech sérií Přátel - s výjimkou deváté řady, za kterou byl nominován na cenu Emmy.

Z 22,5 tisíce dolarů na milion

Seriál Přátelé patřil k nejúspěšnějším televizním projektům vysílaným na přelomu století. Poprvé se na obrazovkách objevil 22. září 1994, předloni vzbudilo pozornost opětovné televizní setkání všech hlavních hrdinů seriálu, byť k natáčení už nedošlo.

Seriál, který obdržel několik cen, včetně Emmy nebo Zlatého glóbu, se měl původně jmenovat Insomnia Cafe a Crane s Kauffmanovou jej vymysleli na základě vlastních zkušeností. Nna přelomu 70. a 80. let totiž jako čerství absolventi vysoké školy začali žít právě v New Yorku. Oba scenáristé měli za sebou práci na úspěšném sitkomu Snílek, který se vysílal od roku 1990, když v prosinci 1993 přišli s první verzí námětu. Tu dopracovali do podoby, kterou znají miliony diváků. A už při psaní pilotního dílu se třeba zrodil vztah mezi Rachel a Rossem.

David Schwimmer, představitel paleontologa Rosse, byl také prvním, kterého si autoři vybrali, až postupně přibylo zbylých pět. Každý ze šestice měl za sebou jen menší role před kamerou, například Matthew Perry (Chandler) se mihl v Beverly Hills 90210, Courtney Coxová (Monica) hrála mimo jiné v jedné epizodě seriálu To je vražda, napsala. Úspěch Přátel ale všechny rychle zařadil mezi největší hvězdy showbyznysu.

Když natáčení v roce 1994 začínalo, brali herci 22.500 dolarů za díl, s rostoucí popularitou i zisky studia se odměna postupně zvýšila. V deváté a desáté řadě seriálu si tak každý z herců, kteří o honorářích vyjednávali společně, přišel už na milion dolarů za epizodu. A televizi se to stále vyplácelo, inzerenti totiž byli ochotni zaplatit za půlminutovou reklamu až dva miliony dolarů. Na druhou stranu ale byly honoráře jedním z důvodů, proč Přátelé po desáté řadě skončili - nebyl to ale důvod nejdůležitější.

Během let totiž herci i samotní hrdinové zestárli, před poslední epizodou s pořadovým číslem 236 už nebyli ani zdaleka tak bezstarostní jako v září 1994, kdy seriál začínal. Když se Rachel ve finále snad definitivně vrátila k Rossovi, měly hlavní postavy na kontě už několik svateb i rozvodů, narozených dětí a spousty milostných vztahů.

Po poslední epizodě Přátel - v České televizi odvysílané s půlročním zpožděním 29. prosince 2004 - se několikrát zdálo, že by se Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Ross a Joey mohli před kamerou opět sejít. Vždyť ve stejné době vysílaný a podobně vlivný seriál Sex ve městě (premiérově se vysílal v letech 1998 až 2004) se dočkal dokonce dvou celovečerních verzí.

"Úkolem Přátel bylo zobrazit tu část lidského života, kdy kamarádi vlastně tvoří vaši nejbližší rodinu. Už je ale přeci nepotřebujete, když založíte rodinu vlastní," řekla scenáristka. A podobně se později vyjádřili i další protagonisté seriálu, třeba herečka Lisa Kudrowová, představitelka Phoebe, podle které plány na film nikdy reálně neexistovaly.

Snaha dát dohromady všechny herce z Přátel později také dlouho ztroskotávala kvůli neochotě nebo zaplněnému kalendáři jednoho nebo několika z nich. Nakonec se to přece jen podařilo, nešlo ale o další pokračování seriálu, ale o speciální vzpomínkový pořad nazvaný Přátelé: Zase spolu, který v květnu 2021 odvysílala streamovací služba HBO Max.