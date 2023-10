Prezident Petr Pavel v rámci oslav 105. výročí vzniku samostatného Československa vyznamenal 62 osob. Jsou mezi nimi bývalí přední politici, českoslovenští piloti za 2. světové války, záchranáři, vědci, umělci a sportovci.

Na rozdíl od minulých let chybí mezi vyznamenanými podnikatelé a ekonomové, respektive medaili Za zásluhy v hospodářské oblasti Pavel udělil jen Miroslavu Kopřivovi. Ten se podílel na výstavbě přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně a založil a většinově vlastní inženýrskou společnost Energotis. Řadu let také býval starostou Velkých Losin.

Nejvyšší státní vyznamenání, tedy Řád Bílého lva, od prezidenta obdrželo šest osob. Jsou jimi bývalí politici Petr Pithart, Pavel Rychetský a Karel Schwarzenberg. Vojenskou skupinu Řádu Bílého lva pak obdrželi in memoriam první velitel 311. československé bombardovací perutě RAF Karel Mareš, sokolský cvičitel a odbojář za německé okupace František Pecháček a Milan Rastislav Štefánik, jeden ze zakladatelů Československa.

Prezident Pavel vyznamenal také devět osob Řádem Tomáše Garrigua Masaryka 1. třídy. Prezident je propůjčil profesorovi Tomáši Halíkovi, zpěvačce Martě Kubišové, Zdeně Mašínové mladší, dceři hrdiny protifašistického odboje, profesorovi Janu Sokolovi, signatářce Charty 77 Jarmile Stibicové a bývalému politikovi a spisovateli Milanu Uhdemu.

Řád TGM 2. třídy obdrželi zakladatel a dlouholetý ředitel neziskové organizace Naděje Ilja Hradecký, socioložka a bioložka Hana Librová a Jan Šolc, občanský aktivista a spolupracovník exprezidenta Václava Havla.

Medaili Za hrdinství obdrželo osm oceněných - čtyři českoslovenští letci RAF, čtyři lidi za záchranu života.

Nejvíce oceněných obdrželo medaili Za zásluhy. Z umělců například herci Jiří Bartoška, Viktor Preiss, Petr Kostka a Miloň Čepelka, zpěvák Vladimír Mišík, zpěvačka Ida Kelarová a operní pěvkyně Magdalena Kožená či autor Čtyřlístku Jaroslav Němeček. Dále pak jedenáct vědců a lékařů a pět sportovců.

Pavel: Ocenění by si zasloužila spousta dobrých lidí

„Máme tendence se podceňovat, nevěřit ve vlastní schopnosti a ztrácet naději v lepší budoucnost. Důvodů ke zdravému sebevědomí máme mnoho. A několik desítek dnes vyznamenaných jsou tomu tím nejlepším důkazem,“ prohlásil prezident Pavel.

„Vladislavský sál nikdy nebude dost velký na to, aby se do něj vešly všechny takové příběhy. Ocenění by si stejně tak zasloužily všechny děti, které se nebojí bránit své spolužáky proti šikaně. Rodiče samoživitelé, kteří zvládají péči o své děti bez podpory partnerů. Všichni, kdo se starají o své blízké s postižením i ti, kteří pomáhají potřebným, které často ani neznají,“ řekl Pavel.

„Jsou to všichni ti, kteří volí cestu dobra, spravedlnosti a poctivosti, i když pro ně ani zdaleka není tou nejpohodlnější,“ dodal.

Nejvíc vyznamenání udělil Havel

Nominací na vyznamenání dorazilo podle vedoucí prezidentské kanceláře Jany Vohralíkové více než 400. Prezident Pavel je využije i v příštích letech.

Předchozí prezident Miloš Zeman za své desetileté funkční období vyznamenal 394 osobností. Havel mezi lety 1995 a 2002 udělil víc než 400 vyznamenání. V roce 1998 vyznamenal rekordních téměř 90 osobností. Václav Klaus pak během desetiletého působení na Pražském hradě každoročně 28. října uděloval mezi 20 a 24 vyznamenáními. Jen v den 90. výročí založení Československa v roce 2008 ocenil 28 osobností.

Státní vyznamenání v současné podobě byla ustanovena zákonem z roku 2014. Prezidenti mohou udělit či propůjčit Řád Bílého lva, Řád T. G. Masaryka a medaile Za zásluhy a Za hrdinství.

Článek průběžně aktualizujeme