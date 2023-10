Případné čipové centrum společnosti onsemi v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku je podle premiéra Petra Fialy (ODS) zásadní pro restart Česka i budoucnost regionu. Stát se na něm musí podílet, řekl v pondělí Fiala novinářům po návštěvě společnosti. Americký výrobce čipů onsemi zvažuje investici dvou miliard dolarů, tedy v přepočtu asi 46 miliard korun, do výroby čipů. Rozhoduje se, zda investici bude směrovat do svých výrobních závodů v USA, Koreji, nebo v Rožnově pod Radhoštěm. Viceprezident a ředitel výroby rožnovského onsemi Aleš Cáb dříve řekl, že by se mohlo rozhodnout do konce února příštího roku.

Podle Fialy jde o jednu z důležitých strategických investic pro Českou republiku. „Investice do výroby čipů je něco, co potřebuje Česká republika, co potřebuje Evropa a co by zvýšilo naši konkurenceschopnost,“ uvedl Fiala.

Poptávka po čipech podle něj roste v různých odvětvích, od energetiky po automobilový průmysl. „Všichni máme v živé paměti přerušení dodavatelských řetězců, ať už v souvislosti s covidem nebo v souvislosti s válkou na Ukrajině. To jen zvyšuje důležitost, abychom podobné projekty měli tady v Evropě, a pokud možno v České republice. Máme velkou šanci stát se evropským centrem výroby čipů,“ uvedl premiér.

Šance, že onsemi bude investovat do rožnovského závodu, je podle Fialy významná. „Ze strany vlády chci dodat, že pokud chceme mít v České republice takovou strategickou investici, ať už je to výroba čipů nebo baterií, vždy to znamená, že se stát na tom musí nějakým způsobem podílet. Taková jsou dnes pravidla hry ve světě,“ uvedl Fiala, který podle svých slov zástupce onsemi ujistil, že s tím vláda počítá a je na to připravena. Zástupce onsemi řekl, že výše případné pobídky zatím není známá.

Další kroky souvisí podle Fialy s dokončením schvalovacího procesu úpravy zákona o investičních pobídkách, kterým se zabývá sněmovna. „Předpokládáme, že po schválení ve třetím čtení by měl do konce roku projít Senátem a vstoupit v platnost na začátku příštího roku,“ uvedl Fiala. Následně se pobídkou bude vláda zabývat.