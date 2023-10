Pro mnohé překvapivý rozsudek vynesl dnes ráno Okresní soud ve Vsetíně v kauze Bečva. Otravu asi 40 kilometrů toku řeky ze září 2020 způsobila podle soudkyně Ludmily Gerlové rožnovská společnost Energoaqua, trest jí ale žádný nevyměřila. Stejně tak soud zprostil obžaloby z otravy řeky ředitele podniku Oldřicha Havelku. Odpovědnost firmy podle soudkyně není trestní, usmrcení desítek tun ryb je nejspíš jen přestupkem, kterým se má zabývat Česká inspekce životního prostředí.

„Soud dospěl k tomu, že společnost Energoaqua způsobila havárii na řece Bečvě,“ uvedla podle agentury ČTK v odůvodnění rozsudku soudkyně Ludmila Gerlová. Podle ní se však nepodařilo zjistit, co přesně se v podniku před otravou řeky stalo. V případě ředitele Havelky soud rozhodl, že žalovaná věc není trestným činem.

Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozil Havelkovi jeden rok až pět let vězení. Společnosti pak zákaz činnosti a peněžitý trest. Firmě Energoaqua navrhoval vsetínský státní zástupce Jiří Sachr uložit pokutu 21 milionů korun.

Soudkyně při hodnocení kauzy vycházela zejména ze závěrů dvou znaleckých posudků expertů z Jihočeské univerzity a soudního znalce Jiřího Klicpery, na základě kterých policisté rožnovskou čističku obvinili. Bezmála 400 stran neveřejných dokumentů k případu, včetně vyjádření znalců a textu policejního obvinění, HN získaly na podzim roku 2021.

Odborníci nashromáždili značné množství především nepřímých důkazů. Argumentovali hlavně skutečností, že voda v řece obsahovala kromě kyanidů, které ryby zabíjely, také stejné kovy jako průmyslové odpadní vody čištěné v Rožnově.

Tamní provoz navíc podle expertů i policistů fungoval 20 let bez potřebných povolení, jasných pravidel i bez kvalifikovaného personálu. Což se podle policie dělo léta za pouhého přihlížení úřadů.

Havárie na Bečvě Do řeky Bečvy za Valašským Meziříčím unikly 20. září kyanidy a způsobily otravu 40 kilometrů jejího toku. Všechny ryby a živé organismy uhynuly. Rybáři zaznamenali mrtvé ryby mezi Choryní a Lhotkou nad Bečvou v okrese Vsetín, kontaminace postupovala až do Přerova, kde se zastavila ve vodní nádrži. Do kafilerií odvezli rybáři přes 40 tun mrtvých ryb. V posledních třech měsících následovaly havárii tři menší úniky znečištění z kanálu z průmyslového areálu bývalé Tesly v Rožnově pod Radhoštěm. Rozbory při prvním úniku prokázaly zvýšený obsah niklu, podruhé zvýšené množství dusíku. Potřetí podle České inspekce životního prostředí vzorky splňovaly limity k vypouštění odpadních vod. Podle valašskomeziříčské radnice však poslední rozbory prokázaly zvýšené množství fosforu. Nic z toho však řeku neotrávilo a ryby nezabíjelo.

Experti ukázali na bývalý areál rožnovské Tesly i přesto, že nebyly včas odebrané vzorky z výpusti odpadních vod podniku, a přes celkově chaotickou práci úřadů, které se otravou Bečvy zabývaly. Jejich postup kritizuje v září 2021 zveřejněná zpráva sněmovní vyšetřovací komise.

Stejně tak oba posudky zejména na základě porovnání rozborů vod jednoznačně odmítaly, že by na vině mohla být valašskomeziříčská chemička Deza. Právě skutečnost, že úřady několik dní po nehodě okamžitě vyloučily z okruhu podezřelých blízkou chemičku Deza, aniž by z odpadních vod podniku včas odebraly vzorky, udělala z havárie velkou politickou kauzu, kterou se začal zabývat i parlament. Továrna totiž patří do holdingu Agrofert, jejž tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) vložil do svěřenských fondů.

Nejkvalitnější znalecký posudek k případu podle Gerlové vypracovali odborníci Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity. Podle tohoto posudku kontaminované vody unikaly do Bečvy při její otravě postupně několik hodin a u uhynulých ryb byla prokázána otrava kyanidy.

Zadání posudku znalce z oboru vodního hospodářství Jiřího Klicpery, o nějž se obžaloba opírala, lze podle soudkyně považovat za částečně návodné, podjatost znalce však soud nezjistil. Některé Klicperovy závěry však označila soudkyně za chybné. „Soud ze všech skutečností uvedených v posudku nevycházel,“ uvedla.

K soudnímu rozsudku v případu se skepticky vyjádřil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Soudní rozhodnutí ohledně otravy řeky Bečvy z 20. září 2020 respektuji, i když jde zatím o nepravomocný rozsudek. Je mi líto, že soud nedokáže najít viníka a uložit patřičný trest.“