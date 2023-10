Dlouho to vypadalo, že ve volbách do Evropského parlamentu, které se konají příští rok v červnu, půjdou strany koalice Spolu samostatně. A to navzdory úsilí předsedů stran hrany mezi europoslanci obrousit. Hlavně mezi politiky z ODS a TOP 09 lze v Bruselu totiž těžko hledat společné postoje. Podle aktuálních informací HN se ale nakonec společná kandidatura, k překvapení členů všech tří stran koalice, zřejmě povede. Byť zatím nejsou dojednány všechny detaily, někteří už u tom hovoří jako o hotové věci.

