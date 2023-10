Šéfové komerčních médií, kteří si jinak konkurují, se společně ohradili proti postupu ministerstva kultury a chystané novele mediálního zákona. Podle nich ministr kultury Martin Baxa (ODS) odmítá se soukromými médii při přípravě novely jakkoliv diskutovat. Úprava zákona, zejména pak navýšení koncesionářských poplatků, údajně zasáhne celý mediální trh – a dotkne se tak i soukromých televizí a rádií.

Zástupci médií například poukazovali na to, že ministerstvo kultury uvedlo, že novelu konzultovalo také s nimi. „Není to pravda. Navržená novela přitom zasáhne všechny z nás, a to citelně,“ řekl novinářům generální ředitel FTV Prima Marek Singer.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Co kritizují šéfové soukromých médií na chystané novele.

Proč podle nich Česká televize nepotřebuje tolik navyšovat koncesionářské poplatky.

Na koho se chtějí obrátit.

Komu dává za pravdu mediální expert.