Věnovat se dítěti co nejvíce, co nejdéle s ním zůstat doma, naplňovat všechny jeho potřeby, rozvíjet jeho osobnost a schopnosti vhodnými aktivitami, pořídit k tomu to nejlepší vybavení. Trend takzvaného intenzivního rodičovství, častěji mateřství, se zakořenil i v Česku. Socioložky Radka Dudová a Hana Hašková v rozhovorech s 21 českými matkami zkoumaly, jak může tento přístup vypadat v zemi, kde je populární názor, že „děti mají být s maminkami aspoň do tří let doma a mateřskou péči nemůže nic nahradit“. A proti tomu tu do výchovy jako pozůstatek socialismu vstupuje přesvědčení, že na děti platí jedině přísnost.

Intenzivní mateřství se podle Dudové šíří globálně, a to i díky specializované literatuře a médiím. Poprvé bylo přitom popsáno v 90. letech v USA, tedy v prostředí, kde se ženy, podobně jako v řadě dalších zemí, vracejí po porodu do práce mnohem dříve než v Česku. Jak ale Dudová upozorňuje, v Americe se tento přístup objevil u takzvaných stay-at-home moms. „Tedy u matek, které zůstávaly doma, a možná proto hledaly nějaké ospravedlnění v tom, že je to potřeba, že je to pro děti dobré. A bránily se tak tlaku, aby šly také vydělávat,“ popisuje HN vědkyně ze Sociologického ústavu Akademie věd.

Dá se tato tendence vysledovat i v Česku? Část žen už tu začíná pracovat dříve než ve třech letech věku dítěte, většina přesto doma zůstává. Mají také potřebu si to ospravedlnit blahem dítěte jako stay-at-home moms v USA?

Určitě ano. Tohle my v našem výzkumu tematizujeme. Mateřství velmi úzce souvisí s ženskou identitou. Český model hodně nahrává tomu, že v momentě, kdy máte dítě, zpravidla necháte své kariéry, která dosud velkou část vaší identity určovala. A na tři roky – nebo minimálně na dva, ale i to je dlouhá doba – budete jenom maminkou. Ženy potom potřebují svou pozitivní identitu čerpat někde jinde. Je to velký zlom v tom, kým jsem, kým chci být a jestli to, co dělám, je dobré.

