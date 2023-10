Součástí dohody státu o koupi provozovatele plynovodů NET4GAS Holdings je spolu se zaplacením kupní ceny až pět miliard korun také závazek poslat do firmy do konce března příštího roku ještě 2,9 miliardy korun. Tyto peníze měli letos do firmy původně vrátit bývalí zahraniční vlastníci, kteří je dostali jako zálohu na dividendu, kterou pak NET4GAS nevyplatil. Informace Českého rozhlasu Radiožurnálu (ČRo) zveřejnil server iROZHLAS.cz.

Závazek peníze poslat za stát převzala jeho společnost ČEPS, která firmu NET4GAS Holdings koupila. ČEPS nicméně celkové náklady na transakci stále považuje za výhodné, uvedl server. "Závazek akcionářů byl v plné výši zohledněn v kupní ceně společnosti. Kupní cenu potvrdily renomované poradenské společnosti EY, Citigroup a Grant Thornton, které provedly oceňovací a potvrzovací analýzy," uvedla mluvčí ČEPS Hana Klímová.

Mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Vojtěch Srnka uvedl, že "doplatek" do plynárenské firmy podle posudků tří výše uvedených společností představuje "další navýšení její hodnoty". Kupní cena tři až pět miliard korun je výrazně nižší než odhady, uvedl. Jde podle něj o investici do energetické bezpečnosti ČR. Doplatek ze strany akcionáře zároveň není bezpodmínečný, zdůraznil mluvčí MPO, které je akcionářem ČEPS. "Bude se odvíjet od finanční situace společnosti a nastavení regulatorních cen v následujícím období," dodal.

Společnost Net4Gas Holdings, která je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu v Česku a provozuje rozsáhlý systém plynovodů a předávacích stanic, dosud napůl vlastní konsorcium společností Allianz Infrastructure Luxembourg a Borealis Novus Parent. Akvizici minulý týden schválila vláda, ještě ji budou posuzovat regulační orgány. ČEPS k podepsání smlouvy dřív uvedla, že za zadluženou společnost zaplatí maximálně pět miliard korun, konečná suma však bude záviset na hospodaření podniku a splnění nastavených ekonomických parametrů.

Bývalý ministr průmyslu a nyní místopředseda Sněmovny Karel Havlíček (ANO) v neděli v televizi CNN Prima News uvedl, že nákup společnosti NET4GAS je hazardem pro stát, protože firma je vysoce zadlužená a investice se v budoucnu nevrátí. Hodnota vlastního majetku společnosti NET4GAS dvojnásobně převyšuje částku, jakou stát maximálně zaplatí za celou firmu, reagoval v České televizi ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Podle něj NET4GAS mimo jiné eviduje pohledávku kolem 70 miliard korun u ruské firmy GAZPROM Export, kterou nyní bude vymáhat ČEPS.