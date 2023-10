O nejnovějších dějinách a soudobých problémech podle nového průzkumu České školní inspekce žáky neučí dvě třetiny pedagogů. A to se pak projevuje na znalostech školáků. V nedávném testu z moderních dějin uspěla jen necelá polovina studentů prvního ročníku středních škol. Podle inspekce za to může i neatraktivní výuka. Žáky přitom podle průzkumu moderní dějiny zajímají a chtěli by se o nich učit více. Podle oceněného učitele dějepisu z frýdecko-místecké Střední průmyslové školy, Obchodní akademie a Jazykové školy Romana Göttlichera se nelze divit, že si žáci nic nepamatují, když ve školách převládá hlavně výklad. Chybí mu také podpora ze strany ministerstva školství a inspirace pro aktivní hodiny.

