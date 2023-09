Výroky o zbytečném ministrovi ve sněmovně: „Skoro nikdo mi to neříká do očí. Na sociálních sítích se to ale objevuje často a já nejsem schopen odhadnout, co je troll a co skutečný člověk,“ říká ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Útoky expremiéra Andreje Babiše na svou osobu vnímá jako „totální ztrátu sebekontroly, která by se politikovi neměla stávat“.

Nula, parazit a zbytečný ministr. Taková slova nedávno v Poslanecké sněmovně adresoval bývalý premiér Andrej Babiše ministrovi pro evropské záležitosti Martinu Dvořákovi. „Babiš je vzhledem ke své zpravodajské minulosti zvyklý mít na každého složku a na každého někdy něco vytáhnout. Na mě zatím nezjistil nic jiného, než že jsem ministr, což neskrývám a samo o sobě to není špatně. Proto k tomu přidává slovíčko zbytečný,“ komentuje bývalý diplomat kritiku od šéfa hnutí ANO.

Podle Dvořáka by v českém kontextu bylo zbytečné třeba ministerstvo pro lov velryb nebo námořnictvo, a proto útoky na svůj resort nechápe. „Jsem šťastný, že teď máme vládu, která považuje za důležité věnovat se agendě Evropské unie a tomu, co jí můžeme přinést a co ona může nabízet nám,“ vysvětluje ministr a vypočítává, že za dobu členství v unii „přitekl“ Česku jeden bilion korun.

Ministr pro evropské záležitosti připomíná, že skeptický postoj Čechů k Evropské unii rozhodně není ničím novým. „Už 20 let se potýkáme s velmi vyhraněným euroskeptickým postojem, který tady vznikl hned na začátku od pana premiéra Klause. S tím souvisí i kampaně typu: ‚Nerozpustíme se v Evropě‘ nebo ‚Evropě to osladíme‘. Tady prostě patří k dobrému tónu být lehce skeptický proti Evropské unii,“ říká Dvořák.

Dodává ale, že nejen díky poslednímu evropskému předsednictví Česka máme v Evropské unii konečně lepší pozici. „Z troublemakerů se ukázalo, že jsme schopni spolupracovat,“ dodává Dvořák.