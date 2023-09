Před sídlem Zásilkovny na pražské Balabence se v úterý sešlo asi 20 lidí, kteří se domáhali svých výplat. Tvrdí, že jim logistická firma přes čtyři měsíce dluží peníze. Skupina protestujících přijela s dodávkou s nápisem „Zásilkovno, zaplať“, stejný slogan pak také hromadně skandovala směrem k hlavní budově společnosti.

„Jsme tu, protože nám Zásilkovna nezaplatila výplaty. Jezdili jsme pomáhat na Rudnou do Prahy, v Liberci jsme dělali v depu, nezaplatili to provozovateli. Nemáme výplaty prostě. Jsou to čtyři měsíce a nemám nic zaplaceno. Mně osobně dluží na výplatách hodně přes 100 tisíc korun,“ řekl jeden z protestujících Václav Smrčka, který dal na začátku shromáždění všem přítomným nálepku „Nejsme otroci“. Řekl, že lidí, kterým Zásilkovna dluží výplaty, je zhruba 100.

„Nikdo s námi nekomunikuje a nám nic jiného nezbývá, máme doma rodiny, děti, platíme nájmy. Právně to je nadlouho a my ty peníze potřebujeme teď,“ dodal Smrčka s tím, že budou před budovu firmy jezdit nadále.

Minulý týden informovala Česká televize, že v libereckém depu Zásilkovny uvízlo několik tisíc zásilek. Důvodem byl podle společnosti spor s externím provozovatelem depa, který podle firmy znemožnil přístup do skladu s balíky poté, co s ním Zásilkovna na konci srpna ukončila spolupráci. To, zda nevyplacené výplaty souvisí s tímto případem, nechtěl Smrčka komentovat. „My jsme tu pouze pro naše výplaty. My jsme nic nezavinili, chceme jen peníze za to, co jsme si odpracovali. Dál se k tomu nebudu vyjadřovat, protože do toho nevidím,“ dodal.

Skupina Packeta, která vlastní logistickou firmu Zásilkovna, měla na konci loňska více než 15 tisíc výdejních míst ve čtyřech zemích. Počet přepravených zásilek loni vzrostl o čtvrtinu téměř na 90 milionů, obrat se zvýšil o 23 procent na 6,1 miliardy korun. Pro skupinu pracuje více než dva tisíce lidí včetně brigádníků a externistů. Média letos informovala, že skupina Packeta je na prodej. Případnou koupi zvažuje investiční skupina PPF.