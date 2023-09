Hlavní město si nechá od dopravního podniku (DPP) vypracovat projekt na výstavbu tramvajové trati z Dvorců přes Budějovickou do ulice U Plynárny v Michli, kde se napojí na současnou trať. Projekt vyjde na 50 milionů korun a náklady na výstavbu trati jsou předběžně odhadovány na 1,7 miliardy korun. Vyplývá to z dokumentu, který v pondělí schválili pražští radní. Kdy se přesně začne stavět, není jasné, stejně tak konečná cena bude záviset na podobě projektu a na výběru dodavatele. Město také nechá udělat projekt trati z Podbaby přes Troju do Bohnic, jejíž součástí bude nový most a tunel. Náklady v tomto případě jsou odhadnuty na 6,5 miliardy korun.

Koleje povedou od zastávky Dvorce Jeremenkovou ulicí ke křižovatce s Olbrachtovou, kde bude možné přestoupit na budované metro D. Odtud povede trať na Budějovickou, kde bude přestup na metro C, a dále Vyskočilovou okolo Brumlovky do Pekárenské ulice. Poté zamíří po okraji odstavného nádraží do ulice U Plynárny, kde se napojí na nynější trať. Délka trati je plánována na 4,8 kilometru a mělo by na ní vzniknut deset zastávek. Podle náměstka primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) by stavba mohla začít, pokud se nevyskytnou problémy, v roce 2029 a být hotova v roce 2031.

Tramvajová trať z Podbaby do Bohnic povede z Prahy 6 do Troje po novém mostě, který bude vybudován přes Vltavu ve špičce Císařského ostrova. Následně vozy pojedou tunelem nahoru do Bohnic. Náklady jsou předpokládány ve výši 6,5 miliardy a stavba by mohla začít v roce 2030 a potrvá čtyři roky. Vytvoření projektu podle Hřiba nijak nekoliduje s plánovanou výstavbou lanovky, která je nyní v procesu EIA, který posuzuje vliv stavby na životní prostředí. "Preferovaná je rozhodně varianta tramvaje," řekl.

DPP letos v květnu zprovoznil zcela novou tramvajovou trať z Modřan do Libuše. V současné době také vzniká prodloužení trati z Holyně do Slivence a rovněž z Divoké Šárky na Dědinu na Praze 6.