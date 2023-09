Češi se již chystají na odlet do Maroka zasaženého zemětřesením. Země o speciální USAR tým projevila zájem, musí ale ještě podat oficiální nótu. Takzvaný USAR tým se specializuje na vyhledávání v sutinách. Podle dřívějších informací by v něm mělo být zhruba 70 lidí včetně devíti lékařů a zdravotníků.

„Marocká strana cestou postižené prefektury projevila zájem o český záchranný tým. Jeho nasazení bylo předběžné schváleno, proto jsme začali podnikat všechny přímé kroky k odletu," sdělila mluvčí hasičů Martina Götzová. „Nicméně ze strany politického vedení země bylo řečeno, že je nutné vyčkat, až ČR obdrží ještě oficiální nótu,“ doplnila. Bez tohoto dokumentu podle ní nelze zahraniční tým do postižené země vyslat, a proto byl odlet českého USAR týmu pozdržen. Tým zůstává připraven na seřadištích v pohotovosti, doplnila.

Zemětřesení zasáhlo centrální Maroko v pátek večer. Čeští hasiči byli v pohotovosti od soboty. Mají připravenou techniku a materiál, který mohou začít v nejbližší době nakládat do armádních speciálů. „Jsme vůbec jeden z prvních evropských týmů, který se do Maroka vysílá. Čas odletu nám upřesní Armáda ČR, která zabezpečuje přepravu vojenskými letadly,“ uvedl Hasičský záchranný sbor.

USAR tým budou tvořit hlavně hasiči z Prahy a z Moravskoslezského kraje. „Vzhledem k dříve realizovaným přípravám máme materiál na jednom místě a za několik málo minut ho začneme nakládat do letadla,“ napsal HZS Moravskoslezského kraje krátce před 19:00.

Z Moravskoslezského kraje poletí do Marrákeše téměř tři desítky hasičů, stejně tak z Prahy. Z ostatních regionů už budou počty výrazně nižší. Například z Libereckého kraje to budou tři hasiči, z toho dva kynologové. Součástí týmu by měla být i takzvaná traumaskupina, kterou bude tvořit až devět zdravotníků a lékařů. „Jsou schopní ve dvou týmech operovat v polních podmínkách,“ řekl dopoledne České televizi generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.

V Maroku jsou již dva čeští hasiči, kteří případné nasazení týmu domlouvali. Pomoc Maroku nabídly i další země, například Španělsko, Francie, Spojené státy či Izrael. Do země zatím odletěli jen záchranáři a lékaři z Tuniska. O tom, že by měl český USAR tým do Maroka odletět, informovala již dopoledne ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Hasiči ale vzápětí uvedli, že nejdříve musí mít oficiální žádost marocké strany.

USAR (Urban Search and Rescue) tým pomáhal například letos v zimě po ničivém zemětřesení v Turecku a Sýrii. Čeští záchranáři v tureckém městě Adiyaman ze sutin vyprostili 78 mrtvých a dva živé lidi.

Zatím na pomoc odletěly jen týmy desítek tuniských záchranářů a lékařů, ostatní vyčkávají na pokyn. Někteří Maročané si na sociálních sítích stěžují, že vláda nedovoluje rozsáhlejší pomoc ze zahraničí. Řada zahraničních záchranných týmů je připravena vyrazit na pomoc, některé z nich však čím dál více frustruje čekání na to, až je marocká vláda oficiálně pozve, napsala agentura AP.

Francouzské ministerstvo zahraničí uvedlo, že vláda vyhradila téměř dva miliony eur (asi 49 milionů korun) na pomoc Maroku, a hasičský sbor na Tchaj-wanu oznámil, že má v pohotovosti 120 záchranářů, kteří mohou odletět v momentě, kdy obdrží pokyn.

Pomoc nabídly dále například Spojené státy, Izrael, Turecko, Kuvajt nebo Alžírsko, které s Marokem jinak kvůli sporům před dvěma lety zpřetrhalo diplomatické vazby.