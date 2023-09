Ukrajinská armáda má na svoji protiofenzívu 30 až 45 dní, než se počasí začne zhoršovat a začne bránit dalším operacím, řekl stanici BBC předseda sboru náčelníků štábů amerických ozbrojených sil Mark Milley. Ukrajinci podle něj postupují pomaleji, než se očekávalo, ale „těžké boje pokračují“. Šéf ukrajinské vojenské rozvědky Kyrylo Budanov v sobotu na konferenci v Kyjevě připustil, že v chladném počasí a za mokra se bojuje hůře, nicméně jde podle něho o adaptaci a ne o přerušení bojových operací.

Milley uvedl, že je podle něj příliš brzy na to říct, zda protiofenzíva Kyjeva selhala. „Ukrajina skrze ruské obranné linie postupuje velice vytrvale ... říkal jsem už na začátku této války, že to bude dlouhý, pomalý a těžký konflikt s mnoha ztrátami a tak to přesně je,“ řekl Milley.

Milley v BBC mluvil společně se svým britským protějškem Tonym Radakinem, který uvedl, že „Ukrajina vyhrává a Rusko prohrává“. Připomněl, že Ukrajina v bojích o své teritorium postupuje a podařilo se jí získat zpět 50 procent území, které Rusko zabralo.

Budanov řekl, že i po změně počasí Ukrajina bude v boji pokračovat. „Zastavila zima bitvy v minulém roce? Ne, tak to nebylo. Proč si myslíte, že se tak stane letos? Vojenské operace budou pokračovat, pokračovat bude i protiofenziva,“ řekl šéf ukrajinské vojenské rozvědky.

Ukrajinská armáda loni 11. listopadu dobyla jihoukrajinský Cherson, v zimě, kdy ovšem panovalo mírné počasí, se odehrávaly tvrdé boje o Bachmut na východě země. Ruskojazyčný servis BBC píše, že na to, že se loni v zimě ukrajinské útočné operace zpomalily, měla spíše než počasí vliv dostupnost techniky a munice.

Milley s Radakinem spolu podle BBC hovořili i o plánech Severní Koreje poskytnout Moskvě zbraně pro boje na Ukrajině. Jak Spojené státy, tak Jižní Korea se obávají, co by Rusko mohlo KLDR výměnou za zbraně nabídnout.

„Tohle spojenectví je odrazem katastrofální chyby, které se Rusko dopustilo, když zahájilo invazi na Ukrajinu,“ poznamenal Radakin.

Ukrajinské síly pokračují v protiofenzivních operacích poblíž Bachmutu v Doněcké oblasti a v Záporožské oblasti na jihovýchodě země. Na druhé straně ruské síly pokračují v útočných operacích východně od Charkova, podél linie Kupjansk - Svatove - Kreminna, kde do konce srpna dokázaly získat několikakilometrové území.