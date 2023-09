V Británii skončí v odpadu každý týden kolem pěti milionů elektronických cigaret, čtyřnásobek oproti minulému roku, ukazuje výzkum neziskové organizace Material Focus. Jen 17 procent jejich uživatelů vyhazuje plastové cigarety do správných košů. Jde nejen o ekologickou škodu, ale také o bezpečnostní riziko, jelikož lithiové baterie u cigaret mohou způsobit požár v popelářských vozech nebo na skládkách, píše web stanice BBC.

Material Focus obrazně uvádí, že lithium obsažené v e-cigaretách v Británii by každý rok vystačilo na výrobu pěti tisíc baterií do elektromobilů.

Rapidní nárůst popularity elektronických cigaret přiměl skotskou vládu k přípravě návrhů na jejich zákaz, po tom volají i některé radnice v Anglii a Walesu. Jejich motivací jsou kromě odpadu také obavy o zdraví mladých lidí.

„Vape (elektronická cigareta – pozn. ČTK) na jedno použití může soutěžit o první místo na seznamu nejškodlivějších a nejnebezpečnějších produktů pro životní prostředí, jaké kdy byly vyrobeny,“ uvedl Scott Butler, výkonný ředitel Material Focus. Podle organizace tyto cigarety správně recykluje jen 17 procent lidí, zatímco zbylých 73 procent je hází do směsného odpadu, jedno procento je splachuje do toalety.

V Česku organizace zabývající se tříděním odpadu uvádějí, že použité elektronické cigarety je možné vrátit v místě jejich nákupu, odnést na sběrný dvůr nebo vyhodit do červených kontejnerů na elektronický odpad.

Butler podle serveru Independent uvedl, že v Británii je mnohem snazší si elektronickou cigaretu koupit než ji správně recyklovat, což se s nárůstem jejich oblíbenosti stává čím dál větším problémem. Každý obchod, který v Británii cigarety prodává, má povinnost je také odebírat zpět. To však znamená další výdaje a mnoho z nich to nedělá, píše BBC.

Nárůst v jejich používání je patrný především mezi mladými Brity ve věku 16 až 24 let, přičemž velký nárůst je evidentní u dívek, popsal Laurent Huber, ředitel charitativní organizace Action on Smoking and Health. Koupě elektronické cigarety je v Británii nelegální pro všechny mladší 18 let.