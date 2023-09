Více než čtvrtina dětí má v Česku nadváhu a celkově jsou současní žáci méně tělesně zdatní než ti v 90. letech. Situaci by mohlo zlepšit, kdyby sportovali. Jenže rodiče kvůli zdražování šetří a chystají se naopak kroužky svých ratolestí omezit. Školní inspekce proto chce, aby se děti rozhýbaly ve škole. Už kvůli tomu poslala ředitelům rady, jak to udělat. Na řadě škol to však není možné.

