K omezení výpadků dostupnosti léků na českém trhu má přispět vládní novela o léčivech, kterou v úterním úvodním kole podpořila sněmovna po opozičních výhradách. Výrobci budou muset podle předlohy poskytovat léčivý přípravek až na dva měsíce po přerušení nebo ukončení dodávek. U léků, které ministerstvo zdravotnictví zařadí na zvláštní seznam, budou udržovat měsíční zásobu i distributoři léčiv. Novelu, kterou opoziční poslanci označovali za nedostatečnou, nyní posoudí zdravotnický výbor ve zkrácené 30denní lhůtě.

Navrhované změny mají podle zdůvodnění zvýšit odolnost trhu léčiv. „Zákonná úprava představuje celkové a vyvážené řešení dopadů výpadků léků,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Naopak podle Kamala Farhana z hnutí ANO se novela nezabývá příčinami výpadků dodávek a ani se nezaměřuje na volně prodejné léky. Až dvouměsíční dodávky výrobců mohou stačit třeba jen na dva týdny a další opatření mohou vést k tomu, že distributoři omezí dodávky do lékáren, uvedl. Podle poslankyně ANO Věry Adámkové je potřebný razantnější přístup. „Naděje, které ministr zdravotnictví do této novely vkládá, jsou přehnané,“ míní Karla Maříková (SPD). Podle Aleše Juchelky (ANO) trvají výpadky léků déle než rok, novela by mohla být jen fíkovým listem a situace je na Válkovu rezignaci. Iveta Štefanová (SPD) uvedla, že řešení není dostatečné a stát by se měl snažit navrátit výrobu léků v co největší míře do Česka.

„Jde o první nezbytný krok,“ řekl o novele její zpravodaj Petr Fifka (ODS). O přesunu výroby léků z Evropy do jiných částí světa nerozhodují vlády, ale firmy a jde o trend minulých třech desetiletí, podotkl. Válek v závěrečném slově řekl, že při dalším projednávání předlohy podpoří jakýkoli rozumný pozměňovací návrh, který by vedl k ochraně pacientů.

Výrobci, distributoři a lékárny budou podle novely hlásit ke stanovenému dni Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv stav zásob léčivého přípravku, jehož dostupnost je ohrožena. Zabránit se má vytváření neúměrných zásob. „Zamezujeme tomu, aby lékárna, která si objednává deset balení, v okamžiku nahlášení omezené dostupnosti objednala 100 balení a sebrala dodávky jiným lékárnám,“ uvedl Válek. Distributoři nebudou smět zvýhodňovat vybrané partnerské lékárny.

Novela zavádí pokuty za nedodržování nově stanovených povinností, pro lékárny až dva miliony korun, pro výrobce nebo distributory až pět milionů korun. Za neoprávněné dodávání léků do zahraničí, takzvané reexporty, by hrozil postih až 20 milionů korun.

Příčinou výpadků léků na trhu je podle výrobců mimo jiné nedostatek některých účinných látek, ale i materiálu na obaly. Někteří producenti také léky přestávají dodávat, protože je pro ně výroba finančně neudržitelná. Podle ministerstva nese vinu špatné plánování nebo neplnění dodávek od některých výrobců. Ministerstvo zdravotnictví podle důvodové zprávy zaznamenává každoročně v průměru 2000 přerušení dodávek léčivých přípravků, od krátkodobých, řádově několikatýdenních, po dlouhodobé, řádově mnohaměsíční. Ukončení dodávek léků do Česka je každý rok podle zdůvodnění téměř 700.