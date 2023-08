Volby do sněmovny by v červenci vyhrálo hnutí ANO se ziskem 33 procenta hlasů. Jeho podpora oproti červnu klesla o 2,5 procentního bodu. Druhá ODS by získala 15 procent, meziměsíčně o jeden procentní bod více. Stejně si polepšili i třetí Piráti, obdrželi by 12 procent hlasů. S odstupem za nimi následuje s osmi procenty SPD. Hnutí STAN by obdrželo 6,5 procenta a TOP 09 a sociální demokraté (SOCDEM) se pohybují na hranici vstupu do Poslanecké sněmovny, získali by 5,5 procenta, respektive pět procent hlasů. Vyplývá to z volebního modelu, který zveřejnila agentura Median.

Do Poslanecké sněmovny by se tak v červenci dostalo sedm politických stran a hnutí. „Překonání pětiprocentní hranice je ale u stran, které se kolem ní pohybují (STAN, TOP 09, SOCDEM, KDU-ČSL) nejisté,“ uvedli autoři průzkumu. Podpora lidovců v červenci meziměsíčně stoupla o dva procentní body na čtyři procenta. Statistická odchylka činí půl procentního bodu u malých stran a až 3,5 procentního bodu u největších stran.

Hnutí ANO by si v hypotetických červencových volbách připsalo 77 poslaneckých mandátů, ODS 35, Piráti 29, SPD 19, STAN 15 a TOP 09 i SOCDEM 14. Současná vládní koalice by měla 92 poslaneckých mandátů. „Rozložení mandátů ovšem nezohledňuje případné předvolební koalice. Naopak zohledňuje vstup SOCDEM do Poslanecké sněmovny, ovšem tato strana se pohybuje na hranici pěti procent,“ upozornil Median.

Voleb do sněmovny by se v červenci určitě zúčastnilo 56,5 procenta respondentů, dalších 14,5 procenta dotázaných účast zvažuje. Určitě by k sněmovním volbám nešlo 23,5 procenta dotázaných, spíše by nešlo 5,5 procenta. Oproti červnovému volebnímu modelu ochota zúčastnit se voleb mírně klesla. Volební účast ve volbách v říjnu 2021 byla 65,43 procenta. Autoři průzkumu podotkli, že deklarovaná volební účast bývá obvykle vyšší než skutečná účast.

Průzkum se konal mezi 1. červencem a 8. srpnem, zapojilo se do něj 1019 respondentů ve věku 18 let a více.