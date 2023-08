Centrem Prahy v sobotu prošly desítky tisíc lidí v průvodu hrdosti Prague Pride, jehož cílem je vyjádřit toleranci a podporu sexuálním menšinám a podpořit rovná práva pro všechny. Z Václavského náměstí vyrazil průvod po půl jedné. První účastníci dorazili okolo druhé na Letenskou pláň, kde je až do večera připravený kulturní program, a tisíce dalších průběžně přicházely.

V duhovém průvodu šli někteří politici, zástupci firem a organizací, velvyslanci, známé osobnosti, rodiny s dětmi, Češi i cizinci. Akce se zatím obešla bez problémů, zúčastní se jí zhruba stejně lidí jako loni, řekl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Minulý rok šlo podle odhadů v průvodu až 60 tisíc lidí.

Akce zakončí 13. ročník týdenního lidskoprávního festivalu o životě leseb, gayů, bisexuálů či translidí (LGBT+), jehož tématem byly letos tradice a jejich význam pro fungování společnosti s mottem Tradičnější, než si myslíte.

Na bezpečnost a veřejný pořádek v ulicích města dohlíželi během průvodu policisté, strážníci i členové antikonfliktního týmu pro případ možných střetů s odpůrci akce, situaci monitoroval i vrtulník. Obyvatelé a návštěvníci centra Prahy museli počítat s dočasným omezením dopravy v místech, kudy průvod povede, včetně krátkodobého odklonu tramvají.

Do centra Prahy dorazili i odpůrci Prague Pride. Zhruba dvě desítky jich byly u sochy svatého Václava. Odpůrci měli transparenty s hesly „Pride. Láska není pýcha“ nebo „Ježíš je láska. Chce Ti pomoct“ a dohadovali se s účastníky průvodu. Policisté ověřili podle agentury ČTK jejich totožnost.

Další demonstranti byli na trase v ulici Na Příkopě, měli transparenty v češtině a angličtině namířenými proti homosexualitě, používali megafon. Účastníci pochodu na ně bučeli a skandovali různá hesla. Policie zatím nemusela řešit žádné vážné konflikty, uvedl před 14:00 hodinou Daněk.

Průvod prošel ulici Na Příkopě, Staroměstské náměstí, Pařížskou ulici a Čechův most a poté po schodech na Letenskou pláň. Účastníci pochodu nesli transparenty podporující manželství pro všechny a rovná práva, duhové vlajky či jiné doplňky, někteří měli barevné masky či různé kostýmy.

V čele šlo v duchu tématu „tradice“ šest osob ve folklorních krojích, z ošatek rozdávali chléb se solí. Dorazili i někteří politici ze stran, které podporují projednávanou novelu zavádějící možnost uzavření manželství stejnopohlavními páry. Návrh je ve Sněmovně před druhým čtením, které se uskuteční nejdříve v listopadu. V průvodu byl například vicepremiér Ivan Bartoš či ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (oba Piráti), ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a další.

Po trase bylo umístěno několik hudebních pódií na balkonech či vysokozdvižných plošinách. Na pláni vyrostl takzvaný Pride Park s hudebním programem na šesti různých pódiích, naplánovaný je do 22:00 hodin. Zazpívá i americká zpěvačka vystupující pod pseudonymem LP, která má při svém vystoupení natočit nový videoklip. V roce 2017 se proslavila albem Lost On You, které se dostalo na první místo hitparád v osmnácti zemích, předtím skládala písně pro Cher, Christinu Aguileru, Rihannu či Backstreet Boys.

Přehlídka Prague Pride s průvodem se uskutečnila poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolala bouřlivé protesty konzervativců. V dalších letech protestní akce postupně slábly. V letech 2020 a 2021 se akce nekonala kvůli protiepidemickým opatřením v souvislosti s covidem-19.