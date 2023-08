Koalice v Brně bude pokračovat beze změn. Jednotlivé strany podporují brněnskou primátorku Markétu Vaňkovou (ODS) i poté, co se objevila fotka, kde je zachycen bílý prášek, možná droga. Novinářům to ve středu řekli představitelé koaličních stran. Vaňková podstoupila test na drogy, je negativní, stejně jako v případě náměstka Roberta Kerndla (ODS), který je na fotce také zachycený. Vaňkovou kvůli snímku kontaktovala policie, podala už vysvětlení, další komentáře pro média poskytovat nechce. Kerndla zatím policie neoslovila.

Jak Vaňková, tak Kerndl vyjádřili lítost nad tím, že fotka vrhá špatné světlo na ně osobně i na celou koalici. Připustili, že před dvěma či třemi lety se večer při návratu ze společenské akce dostali do situace, kdy fotka mohla vzniknout. Detaily si ale nepamatují. I proto Vaňková podle svých slov zpočátku tvrdila, že snímek je fotomontáž. Teprve později jí prý někdo situaci připomenul.

„Neuvědomuji si, že by tam docházelo k jakékoliv aktivitě, která je na té fotografii zachycena, ale stoprocentně to vyloučit nemůžu,“ řekla Vaňková. Negativní test na drogy podstoupila v toxikologické laboratoři Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

Podle informací na webu Drogová poradna, který provozuje organizace Sananim, jsou možné testy z krve, potu, slin či moči. Z krve je možné odhalit kokain do 24 hodin, heroin do jednoho či dvou dní, pervitin do jednoho až tří dní. Z moči pak kokain 12 až 24 hodin, heroin dva až tři dny a pervitin tři až 21 dní. Déle zůstává v krvi i moči marihuana. Kerndl zmínil, že jeho test byl z moči.

Vaňková připustila, že snímek mohl vzniknout před dvěma či třemi lety. „Ano, účastnili jsme se nějakého takového setkání s mladými lidmi, nevybavuji si, že k něčemu takovému tam došlo. Ono to nezní úplně příjemně, ale šli jsme prostě z nějaké jiné společenské akce a bohužel se taková situace může stát každému, že na některé věci si nevzpomene,“ řekl Kerndl.

Na přímý dotaz Kerndl uvedl, že tvrdé drogy nebere, ale že „určitě není svatým mužem“. Na dotaz, zda jej někdo kvůli fotce nevydírá, po odmlce odpověděl, že nikoliv.

Fotografie, na níž před primátorkou a jejím náměstkem někdo drží mobilní telefon s bílým práškem rozděleným do několika čar na displeji, koluje na internetu více než týden. Vznikla ale dříve, nelze také vyloučit, že je fotek více, případně je snímek součástí videa. Investigativní web Neovlivní.cz naznačil, že za snahou o kompromitaci Vaňkové může být zrušená velká zakázka městské společnosti Sako Brno.

Koaliční lídři kolegy z ODS podporují. Podle náměstka Reného Černého (ANO) je Vaňková profesionálka a žena na svém místě. „Pro nás od začátku bylo důležité to, abychom pracovali na projektech, které jsme si stanovili v koaliční smlouvě,“ řekl Černý. „Koalice trvá dál, nebyl nikdy žádný důvod ji rušit a budeme nadále pokračovat na smysluplných projektech,“ řekl náměstek Jaroslav Suchý (KDU-ČSL). Radní Irena Matonohová za Starosty uvedla, že si váží toho, jak koalice funguje, a že důležité jsou výsledky.

Koalici v Brně tvoří zástupci ODS, TOP 09, ANO, KDU-ČSL, Starostů a ČSSD. V opozici jsou Piráti, SPD s Trikolorou, Zelení a Žít Brno. Koalice má pohodlnou většinu 42 křesel v 55členném zastupitelstvu.