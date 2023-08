Výrok policejního prezidenta Martina Vondráška o tom, že oznámení žen o sexuálním násilí jsou často smyšlená, považuje ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) za nešťastný. Policie se podle něj v přístupu k obětem sexuálních trestných činů objektivně lepší. S policejním prezidentem se plánuje ve čtvrtek sejít. Rakušan to v úterý řekl v rádiu Impuls.

Rakušan řekl, že s Vondráškem o výroku telefonicky hovořil. „Je to výrok smolný a nešťastný,“ řekl ministr. Zdůraznil, že kdokoli, kdo je obětí jakéhokoli typu násilí, by se neměl bát věc policii oznámit.

Šéf policie: Ženy si sexuální násilí velmi často vymýšlejí. Sám jsem to dvakrát zažil.

„Velmi často, ale velmi často, je oznámení ženy o nějakém sexuálním násilí smyšlené. Velmi často. Je to dost často i vyšetřovací verzí, musíme prověřit, jestli to, co nám ta žena říká, je pravda. Mně se to stalo osobně v mojí praxi minimálně dvakrát,“ řekl Vondrášek v pořadu Spotlight. „Kriminalista musí brát v potaz opravdu několik verzí a přitom musí být dostatečně empatický a udělat všechno pro to, aby nedošlo k sekundární viktimizaci oběti,“ uvedl policejní prezident.

Vondráškova slova vyvolala kritiku veřejnosti, například advokát Daniel Bartoň serveru Aktuálně.cz řekl, že podle jeho zkušeností je smyšlených oznámení o znásilnění nejvýš 12 procent. Podíl křivých obvinění je podle něj navíc u sexuálních trestných činů stejný jako u jiných skutků.

Vondrášek v prohlášení zveřejněném v úterý uvedl, že slovní spojení „velmi často“ nebylo šťastné. „Takové případy se však dějí a kolegyně a kolegové musí při prověřování pracovat i s touto možností. Vždy se tak ale musí dít s maximální citlivostí, aby nedocházelo k sekundární viktimizaci obětí,“ uvedl. Oběti trestných činů se podle něj nesmí bát skutky oznamovat.

„Musím se ale ohradit proti zavádějícím tvrzením vytrženým z kontextu, která jsou používána ve veřejném prostoru a která se snaží vyvolat dojem, že mám hodnoty nastavené zcela opačně, než tomu ve skutečnosti je,“ napsal Vondrášek.