Ve Slovinsku se kvůli přívalovým dešťům protrhla hráz na řece Mura na východě země a úřady evakuovaly několik obcí, informovala agentura STA. Podle serveru N1 muselo domovy opustit mimo jiné 500 lidí v obci Dolnja Bistrica. Slovinský premiér Robert Golob už v sobotu podle agentury AP prohlásil, že jeho země čelí největší přírodní katastrofě ve své historii.

V souvislosti s nepříznivým počasím úřady evidují zatím čtyři oběti. Česká ambasáda ve Slovinsku nemá žádnou zprávu o případném zranění či úmrtí českého občana. Někteří Češi ale uvázli v ubytovacích zařízeních a několik jich bylo evakuováno vrtulníky, řekl v neděli velvyslanec Juraj Chmiel České televizi.

Záplavy zničily řadu silnic, mostů a domů a způsobily škody odhadem za půl miliardy eur. Zasaženy byly dvě třetiny území Slovinska, dodal Golob po sobotním jednání bezpečnostní rady země. Lijáky a povodně si vyžádaly evakuaci tisíců lidí, z nichž mnohé zachraňovaly čluny a vrtulníky. Současné záplavy ve Slovinsku způsobily přívalové deště, podle slovinské meteorologické služby tam za ani ne den spadlo tolik srážek jako obvykle za měsíc, napsala AP.

Povodňové nebezpečí v Česku

Bleskové záplavy jsou hlášeny i ze sousedního Rakouska, kde bylo ve spolkové zemi Korutany asi 80 lidí nuceno dočasně opustit své domovy, napsala v sobotu agentura AP. Déšť navíc neustává ani v Česku. Řeky a potoky odvodňující Beskydy, Jeseníky, Orlické hory, Krkonoše a část Českomoravské vrchoviny mohou v neděli a v noci na pondělí vystoupat na první povodňový stupeň, upozorňuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V aktualizované výstraze rovněž upravil oblast, ve které hrozí velmi vydatný déšť. Silně by mělo pršet zejména na horách na severovýchodě Česka a části Českomoravské vrchoviny.

Silný déšť dorazil do Česka už v sobotou. Na severu a severovýchodě země do nedělního poledne spadlo od 15 do 40 litrů vody na metr čtvereční, v horských oblastech až 70 litrů, uvádí ČHMÚ. Do pondělního rána v těchto oblastech očekávají meteorologové dalších 15 až 35 litrů, přičemž zejména v Krkonoších a Jeseníkách za celé období ojediněle spadne i přes 100 litrů vody na metr čtvereční.

První, tedy nejnižší stupeň povodňové aktivity platil v neděli před polednem na dvou místech v Česku. Jedním bylo Labe ve Špindlerově Mlýně na Trutnovsku, druhým Divoká Orlice v Orlickém záhoří na Rychnovsku. ČHMÚ nevyloučil, že hladina některých řek ve zmíněných horách může také překročit první povodňový stupeň.