Systém trestných bodů pro řidiče se od příštího roku změní, zvýší se některé pokuty. Řídit auto bude možné už od 17 let, ale jen pod dozorem mentora. Zavedou se také řidičské průkazy na zkoušku. Přijetí změn v novele zákona o provozu na pozemních komunikacích ve středu umožnil Senát. Senátoři předlohu nejprve neschválili, pro přijetí chyběly tři hlasy. Nevložili do ní ani žádný z pozměňovacích návrhů, takže novelu po uplynutí lhůty dostane k podpisu prezident.

Řidiči budou za přestupky dostávat jen dva, čtyři nebo šest trestných bodů. U řízení pod vlivem alkoholu řidič dostane šest bodů namísto nynějších sedmi, zaplatí ale pokutu ve správním řízení až 25 000 korun namísto dnešních až 20 000 korun. Pokud odmítne zkoušku na alkohol, hrozí mu pokuta až 75 000 korun. Stejná pokuta mu bude hrozit, pokud bude řídit a nebude držitelem příslušného řidičského oprávnění nebo bude řídit, i když bude mít zákaz. Za nasbíraných 12 trestných bodů řidič přijde o řidičský průkaz, stejně jako dosud.

„Změny míří k tomu, aby na českých silnicích bylo bezpečněji,“ řekl senátorům ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Tresty se podle něj zpřísňují s ohledem na jejich závažnost a s ohledem na míru rizika, která je s nimi spojena.

Maximální příděl šesti bodů a pokuta 25 000 korun bude hrozit vedle alkoholu i za překročení rychlosti o 50, respektive 40 kilometrů v hodině mimo obec a v obci, vjezd na železniční přejezd přes zákaz nebo jízdu na červenou. U té se pokuta zvýší pětinásobně na 25 000 korun. Novela také zpřísňuje tresty za blokování průjezdu tramvají.

Tresty se naopak zmírňují u bagatelních prohřešků, jako je porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo špatné parkování, kde se snižuje horní hranice pokuty na místě z 2000 korun maximálně na 1500 korun, respektive domluvu, a body se nezapisují.

Nově zaváděná možnost řídit osobní auto pod dohledem mentora od 17 let má přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Smyslem je získávání řidičských dovedností pod dohledem zkušeného bezúhonného řidiče – mentora. Za porušení povinností bude mentorovi nahlášenému na dopravním úřadě hrozit pokuta až 25 000 korun. Od 18 let bude moci mladý řidič jezdit sám.

U řidičského průkazu na zkoušku jde o preventivní opatření pro začínající řidiče. Pokud dva roky od získání řidičského oprávnění spáchá šestibodový přestupek nebo mu bude odebrán řidičský průkaz za závažný přečin, bude muset absolvovat dopravně-psychologickou přednášku a takzvanou evaluační jízdu. Půjde o čtyřhodinovou výuku příčin dopravních nehod a jejich prevence a také čtyřhodinovou teorii a jízdu v autoškole.

Na vybraných úsecích dálnic umožní změna zákona zvýšit nejvyšší povolenou rychlost až na 150 kilometrů za hodinu. Vláda upozorňuje na to, že nepůjde o plošné zvýšení povolené rychlosti, ale pouze o možnost místní úpravou tuto rychlost zvýšit. Týkat se to bude nových nebo modernizovaných úseků. Ministr Kupka už dříve řekl, že první takové úseky by se mohly objevit do dvou let.

Senátor Lukáš Wagenknecht (SEN21 a Piráti) vznesl dva pozměňovací návrhy týkající se přetěžování kamionů. Navrhoval srovnat nejvyšší povolenou hmotnost kamionů v tuzemsku s okolními státy, tedy ze 48 tun na 40 tun. V dalším návrhu chtěl zpřísnit pokuty za přetěžování kamionů tak, aby to dopravce od této praxe odrazovalo. Ani jeden z nich nezískal podporu většiny senátorů.

Ministr Kupka v reakci na Wagenknechta informoval, že do konce příštího roku bude na dálniční síti v provozu 13 vysokorychlostních vah a budou se doplňovat i váhy statické. Připomněl také, že vláda má v plánu od 1. března 2024 zvýšit mýtné o 15 procent. Navyšovat se bude o nový poplatek, který bude odrážet emise kamionů. Řada senátorů však vyjadřovala obavy, že kamiony stejně budou objíždět místa vážení, jako nyní objíždějí zpoplatněné dálnice a silnice.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) uvedl, že se po debatě s Kupkou a dalšími senátory rozhodl nepodat pozměňovací návrh, který by omezil povinnost předjíždět cyklisty s minimálním odstupem 1,5 metru. Poukázal přitom na to, že Sněmovna takovýto návrh velkou většinou odmítla. Pokud by takový návrh schválil Senát, pak by to projednávání nynější novely zpomalilo. Dodal ale, že Kupka projevil vůli se tímto problémem zabývat. Kritici povinného odstupu od cyklistů často poukazují na to, že třeba na úzkých lesních nebo polních cestách není možné cyklistu předjet.