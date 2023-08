Úřad práce (ÚP ČR) od úterý přesouvá zhruba 4000 zaměstnanců do vyšších platových tříd. Podle pověřeného ředitele ÚP ČR Karla Trpkoše se to týká zejména takzvaných prvoliniových zaměstnanců, tedy těch, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty. Další přesuny do vyšších platových tříd úřad chystá na podzim. Průměrná mzda zaměstnanců ÚP ČR tak letos přesáhne 41 000 korun. V Úřadu práce je zhruba 11 500 míst. Trpkoš zároveň upozornil, že úřad připravuje rušení některých poboček, které kvůli digitalizaci nebudou tolik vytížené.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v květnu řekl, že by se část zaměstnanců ÚP měla v srpnu přesunout z deváté platové třídy do desáté. Úředníci, kteří nejsou ve státní službě, dosud měli základ výdělku podle délky praxe od 21 710 korun do 31 820 korun při práci nad 32 let. Nově by to mělo být od 23 390 korun do 34 370 korun, vyplývá z tabulek. Pracovníci by si tak měli polepšit zhruba o 1700 až 2600 korun. Ve státní službě jsou částky vyšší.

Úředníci nově dostávají také odměny podle výkonu, jak se jim daří žádosti zpracovávat. Pobírat by je měli dál. Loni si pracovníci úřadů práce na mimořádných odměnách rozdělili zhruba 560 milionů korun. Letos by do odměn měla jít asi miliarda korun, uvedl už dřív ministr.

Úřady práce sklízejí dlouhodobě kritiku za zpožďování dávek. Od loňska čelí náporu žadatelů a přibyla jim také nová agenda. Pracovníci a odbory si stěžují na zahlcení, fluktuaci, zastaralé vybavení i podobu digitalizace. O situaci několikrát jednal sněmovní sociální výbor. Vyzval ministra k rychlému řešení. Začátkem května se na úřady práce zaměřila i rada vlády pro lidská práva. Doporučila personální posílení, zlepšení odměňování úředníků i zjednodušení systému dávek.

Podle ÚP ČR v posledních měsících podíl žádostí zpracovaných po zákonné lhůtě výrazně klesl. Například u příspěvku na bydlení zpracovává úřad 78 procent žádostí do 30 dnů od jejich přijetí. U rodičovského příspěvku je to 86 procent žádostí. „Pokud dojde ke zpoždění, z velké části se jedná o žádosti, kdy je třeba, aby klient něco doplnil nebo upravil na základě výzvy, kterou mu ÚP ČR zaslal. Žádosti, jež úřad z uvedených příčin vyřídí po lhůtě 60 dnů, tvoří přibližně dvě procenta z celkového počtu přijatých formulářů,“ uvedl úřad.

Úřad práce nyní připravuje spolupráci s Českou poštou, která bude klientům poskytovat část jeho služeb. Některé pobočky ÚP ČR zaniknou, podle Trpkoše kvůli digitalizaci klesne jejich vytížení. „To je realita, s níž se musíme vypořádat. Zpřístupněním našich služeb přes Českou poštu zachováme jejich širokou dostupnost. Zároveň poskytneme České poště novou náplň práce, tak aby i ona mohla v budoucnu zachovat pro veřejnost svou síť v co největším objemu,“ uvedl Trpkoš.

Jurečka v polovině února odvolal generálního ředitele Úřadu práce Viktora Najmona. Ten se proti rozhodnutí odvolal. Řízením ministr pověřil šéfa ministerské sekce informačních technologií Trpkoše.