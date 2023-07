Máme nárok být vyčerpaní. Zažili jsme covid, do toho přišla válka a růst cen. To všechno nás znejistilo a strašně vyčerpávalo," říká ekonomka Helena Horská, která byla jedním z hostů debaty 100 dní Spotlightu. Zatímco lidé podle ní nedávné krize zvládli dobře, stát udělal řadu chyb a chybuje dál i v plánech na šetření veřejných peněz. Jak? A proč stát občanům nepomáhá tak, jak by měl?