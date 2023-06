Co je na Istanbulské úmluvě špatně? „Třeba to, že o ní mluvíme takhle strašně dlouho a rozviřuje veškeré vody veřejného mínění. Její preambule obsahuje zbytečně ideologické termíny. Třeba slovo gender, to v právním řádu nemáme a takhle se tam dostane,“ tvrdí ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Proč je to špatně? A jak se staví k manželství pro všechny a co říká na kritiku Pirátů?