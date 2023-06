Severočeské doly, jež patří pod skupinu ČEZ, zastavily kvůli aktivistům na rypadle provoz v hnědouhelném dole Bílina na Teplicku. Sedm aktivistů z ČR, Polska a Německa ho dnes ráno obsadilo za provozu. ČTK to řekl mluvčí společnosti Lukáš Kopecký. Na místě je policie, která aktivisty vyzvala, aby velkostroj opustili. ČTK o tom informovala mluvčí teplické policie Ilona Gazdošová.

Dvě ženy a pět můžu obsadilo kolesové rypadlo mezi 3:00 a 4:00 na protest proti prodloužení těžby, které mají Severočeské doly od Obvodního báňského úřadu do roku 2035. Povrchový hnědouhelný důl leží na hranicích okresů Most a Teplice. Aktivisté chtějí na rypadle zůstat minimálně 24 hodin. „Mají ale přijít vichry a silné bouřky, v takovém případě by okamžitě slezli dolů,“ řekl ČTK mluvčí Greenpeace Lukáš Hrábek.

Jana Ehertová z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu ČTK řekla, že výstraha před silnými bouřkami na celém území Ústeckého kraje začne platit večer. „Bouřky by měly přecházet hlavně ve večerních a nočních hodinách,“ uvedla Ehertová. Meteorologové očekávají, že i na Teplicku a Mostecku budou přes noc přeháňky, bouřky a silné nárazy větru.

„Provoz v dole jsme z bezpečnostních důvodů zastavili a zavolali jsme policii a kontaktovali jsme báňský úřad,“ uvedl Kopecký. Podle něj neoprávněné vniknutí aktivistů na velkostroj znamená pro firmu finanční ztrátu. Jak vysoká bude, zatím není jasné. Záležet bude na tom, jak dlouho bude rypadlo aktivisty obsazené, řekl. „Nemůžeme vykonávat svou činnost,“ zdůraznil mluvčí.

Policie přijala oznámení ve 3:30. „Na místě jsou hlídky, které osoby vyzývají, aby prostor opustili,“ uvedla Gazdošová. Po identifikaci osob policií se bude přestupkem zabývat Báňský úřad. „Je zde naprosto nepochybné, že aktivisté vnikli neoprávněně do dobývacího prostoru, kde těžební organizace dobývá hnědé uhlí. Jedná se o přestupek,“ řekl ČTK mluvčí báňského úřadu Bohuslav Machek. Aktivisty tak od báňského úřadu čeká finanční postih. Identifikace těchto lidí je však náročná, upozornil Machek. Aktivisté si většinou pomalují obličej a prsty potřísní lepidlem, čímž práci policistům ztíží.

Proti povolení o prodloužení těžby se Greenpeace odvolalo. Organizace dlouhodobě kritizuje plány na těžbu až do roku 2035 a označuje je za klimatický zločin. „Před valnou hromadou skupiny ČEZ chceme upozornit na klimatický zločin, ke kterému se schyluje na hnědouhelném dole Bílina,“ uvedl za ekologickou organizaci Jaroslav Bican. Severočeské doly podle něj požádaly o časově neohraničené prodloužení těžby. „Hrozí tak pokračování těžby i ve 40. letech. Nikdo přitom neřeší dopady, které vytěžené uhlí bude mít na klima. Tímto společnost ČEZ vyzýváme, aby od svého záměru prodloužit těžbu na Bílině ustoupila,“ dodal.

Obdobně aktivisté protestovali už několikrát. Například v červnu 2021 obsadili dvě skrývková rypadla v uhelných dolech Bílina na Teplicku a Nástup Tušimice na Chomutovsku. Z velkostroje v Bílině skupina slezla ve stejný den odpoledne, rypadlo na Chomutovsku opustili čtyři lidé druhý den ráno.