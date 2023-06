Čtyři roky jako první místopředsedkyně ODS kryla Alexandra Udženija záda současnému premiérovi Petru Fialovi. Teď je čtyři měsíce náměstkyní pražského primátora Bohuslava Svobody (ODS), na starosti má hned tři oblasti – sociální politiku, bydlení a zdravotnictví. A kolem její práce už jsou emoce. Opoziční Praha sobě ji kritizuje, že zastavila přidělování sociálních bytů a chová se jako diktátor. Do toho hlavní město už léta neúspěšně bojuje s nedostatkem bydlení pro mladé rodiny a seniory. „Kvůli zkostnatělému stavebnímu zákonu zabere stavba domů v Praze osm let. Je to strašné a pak se nedivme, že je tady nedostatečná kapacita čehokoliv,“ říká v rozhovoru pro HN Udženija.

Od nástupu nové rady se v Praze podle opozice nepřidělují sociální byty. Proč jste to stopla?

Vůbec není pravda, že jsem to stopla. Přidělování pokračuje dál, podle schválených žádostí. Ale chci pro přidělování bytů změnit pravidla. Vyhodnotili jsme ta stávající a zjistili jsme, že tam někteří lidé propadávají a kritérii se vůbec nedostanou k tomu, aby si mohli o byt požádat. Typově mladé rodiny, matky samoživitelky, které mají jedno či dvě děti. Nějak se tam dostanou, až když mají více dětí. A co se týče sociálních bytů pro lidi v bytové nouzi, tam chci zapojit odborníky – Centrum sociálních služeb Praha –, kteří do celého procesu dosud nemluvili, a přitom situaci těch lidí znají nejlépe a pracují s nimi. Zatím to z mého pohledu bylo nastaveno neefektivně.

V jakém smyslu?