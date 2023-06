Vláda souhlasila s pokračováním procesu ratifikace takzvané Istanbulské úmluvy. Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí posílá k rozhodnutí Sněmovně. O schválení informovalo na Twitteru vládní hnutí STAN. Podle něj kabinet ratifikaci doporučil. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové kabinet úmluvu „schválil k ratifikaci“.

„Naše vláda doporučila ke schválení Úmluvu o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí,“ uvedlo vládní hnutí STAN. Šimáčková Laurenčíková se označila za „šťastnou zmocněnkyni“.

Česko úmluvu podepsalo v roce 2016. K tomu, aby začala platit, ji musí ratifikovat sněmovna a Senát a podepsat prezident. ČR patří v EU k menšině zemí, které dokument dosud nepřijaly. Členské státy teď na začátku června odhlasovaly, že se sedmadvacítka k úmluvě připojí. Kabinet předem oznámil, že se ČR při hlasování zdrží.

Úmluva v ČR vyvolávala silné emoce. Důrazně ji odmítali konzervativci či sedm křesťanských církví. Podle zastánců naopak pomůže zlepšit pomoc obětem a představuje i symbol, že násilí je v Česku nepřijatelné. Minulé kabinety projednání a ratifikaci odsouvaly. O odklad žádali i někteří nynější ministři, naposledy to byla tři lidovecká ministerstva a kvůli církvím pak i resort kultury. Pětikoaliční vláda v programovém prohlášení píše, že zajistí lepší ochranu obětem sexuálního a domácího násilí.

Text úmluvy odsuzuje domácí násilí, sexuální obtěžování, znásilnění, nucené sňatky, takzvané zločiny ze cti či mrzačení genitálií. Poukazuje na to, že ženy bývají mnohem častěji oběťmi domácího a sexuálního násilí než muži i oběťmi masového znásilňování v ozbrojených konfliktech. Násilí vůči ženám dokument vnímá jako porušování lidských práv a diskriminaci. V úmluvě se státy zavazují mimo jiné k uzákonění opatření proti násilí, k prevenci i k vyčlenění peněz na služby. Počítá se se školením zdravotníků, policistů či soudců. Vzniknout by měla centra s lékařskou pomocí pro oběti sexuálního násilí, dostupná by měla být právní a psychologická podpora či azylové domy. Text zmiňuje, že do prevence by se měli zapojit i muži a chlapci. Pracovat by se mělo i s násilnými osobami.

Podle údajů z Národního plánu prevence domácího násilí přichází kvůli útokům za dveřmi domovů Česko ročně minimálně o 14,5 miliardy korun, a to třeba kvůli pracovní neschopnosti a léčbě. Ročně se policii ohlásí asi 600 znásilnění. Podle výzkumů je to zhruba pět procent případů.