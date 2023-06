Policisté při úterním zásahu ve Zlínském a Jihomoravském kraji zadrželi devět lidí kvůli hospodářské kriminalitě. Řekla to mluvčí zlínské policie Simona Kyšnerová. Podle České televize (ČT) a webu iSport.cz, které na událost upozornily, byl zadržen i jednatel hokejového klubu ve Zlíně Robert Hamrla. Klub Berani Zlín to následně potvrdil v tiskové zprávě na svém webu, ale odmítl, že by vyšetřování souviselo s činností klubu.

Policisté podle Kyšnerové v obou zmíněných krajích prováděli domovní prohlídky. Jakých možných trestných činů se vyšetřování týká, mluvčí policie odmítla uvést. Kriminalisté to podle ní zveřejní později.

Mezi zadrženými je šéf hokejového klubu Berani Zlín. Klub oznámil, že s policií spolupracuje. „Obvinění nemají žádnou spojitost s klubem Berani Zlín a nyní není možné s ohledem na probíhající vyšetřování situaci blíže komentovat,“ sdělili představitelé Beranů. „Činnost klubu není nijak dotčena a dále pokračuje v běžném režimu. Pravomoci generálního manažera dočasně přebírají prokuristé, kterými jsou Jan Pravda a Zdeněk Sedlák,“ doplnili.

„Netýká se to hokeje, tedy ani nás jako města,“ řekl webu iSport.cz zlínský primátor Jiří Korec (ANO), který o události ví od úterního dopoledne. Město Zlín v klubu drží 49procentní podíl. Hamrlu policie podle webu obviňuje z daňových úniků, problém se týká jeho dřívějšího podnikání, které po vstupu do hokeje údajně pozastavil. Bývalý extraligový brankář Hamrla je v čele prvoligových Beranů od loňského prosince.