Vláda by se chtěla v příštím roce dostat k deficitu 270 miliard korun. Po jednání kabinetu to ve středu řekl ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN), podle kterého to byl výsledek debaty o výdajových rámcích. Samotný rozpočet vláda podle něj nyní neprojednávala.

Vicepremiér a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) doplnil, že vláda se chce rozpočtem na příští rok zabývat, až se sejde v plném složení. Projednat by ho tedy měla příští týden.

Letos je schválený rozpočet se schodkem 295 miliard korun. Ke konci května schodek činil 271,4 miliardy korun.

Vláda na svém jednání také schválila aktualizaci Národního plánu obnovy včetně půjčky od Evropské komise 137 miliard korun. Objem financí se oproti původní sumě zhruba zdvojnásobí.

Kabinet pak mimo jiné schválil také antibyrokratický balíček, který připravil ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty). Soubor opatření má například usnadnit podnikání malým výrobcům a zjednodušit komunikaci zaměstnavatelů a sociální správy. Již druhý balíček obsahuje také návrh na zrušení vstupních lékařských prohlídek pro nerizikové profese či zvýšení limitů pro povinné ověření účetní závěrky auditorem. Šalomoun do balíčku zařadil i návrh na zrušení přísedících u soudů. Ti by měli po schválení balíčku Parlamentem a prezidentem docházet jen k části procesů, například případům závažné trestné činnosti.

Ulehčit administrativu drobným výrobcům sezonních produktů, například marmelád a cukroví, v domácím prostředí má sjednocení pravidel pro krajské hygienické stanice.

První antibyrokratický balíček, který má vést k přípravě opatření ke snížení administrativní zátěže podnikatelů, státního aparátu i občanů, vláda schválila loni koncem srpna. Soubor opatření vznikal ve spolupráci s Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy, Asociací malých a středních podniků a živnostníků a dalšími subjekty.

Další návrhy na snížení byrokracie vzešly z jednání s jednotlivými ministerstvy. Příslušné resorty na základě usnesení vlády měly připravit legislativní řešení pro popsané situace do konce roku 2022. Následně vznikly návrhy dílčích změn zákonů, které prošly či ještě projdou standardním vládním legislativním procesem, tedy připomínkovým řízením a Legislativní radou vlády a pak Parlamentem.

Od 1. ledna 2023 tak byly zrušeny povinné periodické lékařské prohlídky pro zaměstnance v nerizikových profesích a skončila povinnost lékařských prohlídek v těchto profesích pro řízení referentských vozidel v zaměstnání. Od 1. ledna zvýšila vláda hranice obratu pro povinné placení DPH a pro možnost přihlásit se k placení paušální daně na dva miliony korun a snížila až na polovinu pokuty u kontrolního hlášení pro menší plátce. Od ledna roku 2024 by měla přibýt možnost vést účetnictví v cizí měně, což závisí na schválení novely zákona o účetnictví, u které nyní ministerstvo financí vypořádává připomínky.