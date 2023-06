Úspory na příští rok, se kterým přišel šéf státní kasy Zbyněk Stanjura (ODS), vyvolávají koaliční bouři. Nelíbí se zejména TOP 09, která mluví o porušení programového prohlášení i koaliční smlouvy. Stanjura navrhuje, aby věda a výzkum měly v příštím roce o 12 miliard korun méně, než navrhovala Rada pro vědu a výzkum. Podle ministryně pro tuto oblast Heleny Langšádlové (TOP 09) tím hazarduje s budoucností České republiky. „Ohrozilo by to celý systém vědy a výzkumu, je to likvidační návrh,“ říká Langšádlová.

