Po zničení Kachovské přehrady povodňová vlna rychle postupuje a pod vodu se dostávají už první obce. Ukrajina musí proto rychle evakuovat desítky obcí. České ministerstvo zahraniční už schválilo deset milionů korun na prvotní pomoc a je připraveno na Ukrajinu poslat i další potřebný materiál. „Je to srovnatelné s použitím zbraní hromadného ničení, podle mě je to akt zoufalství z ruské strany,“ říká v rozhovoru s HN ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

Útok jste odsoudil, podle vás je to srovnatelné s použitím zbraní hromadného ničení. Máte už bližší informace, jak moc je to závažné?

Jsme v kontaktu s ukrajinskou stranou, která sama zjišťuje rozsah. Já jsem připravil možnost vyčlenění humanitární pomoci. Ale musíme počkat, o co Ukrajina projeví zájem, co bude potřebovat, na to pak budeme reagovat. Situace se rychle proměňuje, povodňová vlna rychle postupuje, takže zprávy jsou nyní dost předběžné.