Občas to byl hezký mejdan – ale končí. Ve vládních leteckých speciálech se už nebude nalévat alkohol a nabídka jídla je odteď výrazně omezená. Proč? A proč by Češi místo neustálého bránění Tchaj-wanu měli raději ztratit nějaké to ostré slůvko...

Ředitelé Evropy