Spisovatel, překladatel a někdejší diplomat Michael Žantovský v pondělí oznámil, že od 1. června končí v Knihovně Václava Havla. Instituci, která se stará o myšlenkový, literární a politický odkaz dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla, vedl od září 2015. Jaké bude jeho další působení nebo kdo by ho v čele knihovny měl nahradit, Žantovský zatím neuvedl.

„Po téměř osmi letech se 1. června rozloučím s Knihovnou Václava Havla. Jsem vděčný, že jsem se mohl podílet na té vzrušující jízdě a smysluplné práci. Děkuji všem, kteří mě v ní podporovali a pomáhali tak uchovávat, šířit a hájit neocenitelný odkaz bojovníka za lidská práva, dramatika a esejisty a československého a českého prezidenta. Těším se, že se s mnohými z vás budu setkávat a spolupracovat i v budoucnosti,“ napsal na Facebooku knihovny Žantovský. Na dotaz ČTK později odpověděl, že k transformaci Knihovny Václava Havla vyjde v nejbližších dnech společná tisková zpráva. „Poté rád zodpovím i další otázky,“ dodal.

Knihovna Václava Havla byla založena v roce 2004 po Havlově odchodu z prezidentského úřadu po vzoru podobných institucí v USA. Sbírá rozličné materiály o Havlovi, vydává publikace, pořádá veřejné akce. Nabízí několik desítek titulů přibližujících život a dílo Havla, jeho rodiny a přátel.

Činnost knihovny, která sídlí v Ostrovní ulici na pražském Starém Městě, podporuje Nadace Zdeňka a Michaely Bakalových. Členy správní rady, která na instituci dohlíží a jmenuje jejího ředitele, jsou Dagmar Havlová, Michaela Bakala, Gabriel Eichler, Božena Jirků, Martin Palouš, Milan Šimečka a Jacques Rupnik.

Žantovský, který se narodil 3. ledna 1949 v Praze, vystudoval psychologii na Karlově univerzitě. Do roku 1980 pracoval jako vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze, poté se živil na volné noze jako překladatel, tlumočník a publicista. Přeložil do češtiny více než 50 děl moderní angloamerické prózy, poezie a dramatu. Přispíval do samizdatového tisku, od roku 1988 byl pražským dopisovatelem agentury Reuters. Napsal též knihu o životě a díle Woodyho Allena, je autorem písňových textů pro Pavla Bobka, Petra Nováka, Karla Zicha a řadu dalších hudebníků. Je autorem Havlova životopisu, který vyšel v češtině, angličtině a dalších jazycích, a dalších knih.

V listopadu 1989 byl Žantovský u zrodu Občanského fóra a stal se jeho mluvčím. Od ledna 1990 do konce července 1992 byl mluvčím a poradcem prezidenta Václava Havla. V roce 1996 vstoupil do Občanské demokratické aliance (ODA) a dvakrát byl krátce i předsedou této strany. V letech 1996 až 2002 byl za ODA senátorem.

Od roku 1992 Žantovský působil pět let jako velvyslanec v USA, později vedl zastupitelský úřad v Izraeli a ve Velké Británii. V roce 2015 se stal ředitelem Knihovny Václava Havla.

Letos na jaře vydal novou knihu S prominutím řečeno, v němž s nadsázkou líčí zážitky se slavnými a mocnými osobnostmi. Nedávno se stal jedním ze zahraničněpolitických poradců prezidenta Petra Pavla.