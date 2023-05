Plán české vlády, která chce v rámci konsolidačního balíčku zvýšit sazbu DPH na prodej novin z 10 na 21 procent, se nelíbí nejen české Unii vydavatelů a Evropské asociaci vydavatelů novin. Nyní se proti němu ohradila i Světová asociace vydavatelů zpravodajství WAN-IFRA. Premiéru Petru Fialovi a ministru kultury Martinu Baxovi zaslala otevřený dopis, ve kterém nad návrhem vyjadřuje znepokojení a vládu vyzývá k tomu, aby noviny i časopisy přeřadila do nulové sazby, stejně jako to plánuje u knih.

„Taková opatření jsou známá v zemích s autoritářskými režimy. Pro Českou republiku, národ vysoce respektovaný pro své demokratické a sociální hodnoty, by to byl bezprecedentní krok zpět,“ hodnotí návrh v dopise generální ředitel WAN-IFRA Vincent Peyrégne. Zároveň varuje, že vyšší zdanění novin by mohlo vést k ještě většímu rozmachu dezinformací. „Z pohledu mnohaleté zkušenosti můžeme bez váhání konstatovat, že iniciativa vlády ČR zhorší situaci vydavatelů a sníží dostupnost tisku jako zdroje kvalitních a profesionálních informací pro české občany,“ píše Peyrégne s tím, že Česko může vytvořit „dramatický precedens pro ostatní země, které by mohly být v pokušení následovat váš příklad“.

Ke stejnému kroku jako WAN-IFRA, tedy k zařazení novin a časopisů do nulové sazby DPH, vládu už dříve vyzvala česká Unie vydavatelů. Později se k ní přidaly i evropské vydavatelské asociace EMMA a ENPA, podle kterých by byl daňový přínos opatření velmi nízký. „Více než dvojnásobné zvýšení sazby DPH u novin povede k výraznému zvýšení jejich ceny a jednoznačně způsobí snížení dostupnosti novin a časopisů pro občany ČR. Domníváme se, že finanční přínos tohoto zvýšení sazeb pro státní rozpočet by byl v případě prodejů periodického tisku nepatrný,“ stojí v otevřeném dopise, který zaslaly premiéru Petru Fialovi.

Celé znění otevřeného dopisu v češtině

Celé znění otevřeného dopisu v angličtině