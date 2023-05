O tom, že by Češi mohli podobně jako třeba Američané začít podávat hromadné žaloby, mluví politici už minimálně šest let. Díky novince by se poškozeným zákazníkům vyplatilo se soudit i kvůli škodě v řádu stovek korun. Zákon, který by hromadné žaloby zavedl, ale i přes řadu slibů v tuzemsku stále chybí.

Když ho loni v prosinci naposledy představilo ministerstvo spravedlnosti, slibovalo, že novinka začne platit od letošního června. Už teď je jasné, že Česko termín nestihne – návrh zatím neschválila ani vláda, ministerstvo navíc na konci dubna původní návrh změnilo. Nová verze mimo jiné zpřísňuje podmínky pro spotřebitelské organizace, které budou žaloby podávat, nebo zkracuje dobu, již mají poškození klienti pro přihlášení k žalobě.