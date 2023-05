Podle premiéra Petra Fialy (ODS) vláda takzvaným konsolidačním balíčkem neporušila závazek programového prohlášení nezvyšovat daně. Předseda vlády to uvedl v debatě pro Českou televizi. „Neporušil jsem žádný slib. Chápu, že se opatření lidem nelíbí, ale my musíme hájit zájmy celku, proto nás lidé volili,“ reagoval Fiala na dotaz, zda balíčkem opatření na snížení strukturálního deficit v příštím roce o 94 miliard svůj závazek nezvyšovat daně neporušila. Součástí balíčku jsou i změny sazeb DPH, zvýšení odvodů pro OSVČ nebo zvýšení daně z nemovitosti. Podle premiéra však daňové zatížení lidí zůstane stejné jako při nástupu jeho vlády.

Fiala odmítl, že by v jakémkoliv zásadním prvku balíčku byl prostor pro změny. „Nebudeme ustupovat žádnému nátlaku,“ řekl v ČT. Totéž by platilo i v případě stávek a protestů. „Přece si nebudeme vynucovat to, že budeme žít na dluh a země se řítí do katastrofy, nějakými stávkami,“ reagoval Fiala.

Připouští, že by kabinet mohl opravit nedokonalosti nebo evidentní chyby. „Nikdo nejsme neomylný. Ale že bychom ustupovali z opatření, jak jsme je stanovili, to nemůžu. Je potřeba se na ně dívat jako na celek,“ řekl premiér. Odmítl kritiku odborů s tím, že kabinet se zástupci zaměstnanců vede neustálý dialog, připomněl chystané pondělní jednání tripartity. „Řada jednání probíhala, není to tak, že by tripartita nevěděla, že musíme šetřit,“ podotkl.

Kabinet podle Fialy neustoupí ani například od konce daňového osvobození některých zaměstnaneckých benefitů, i kdyby se na tom shodovali zaměstnanci a zaměstnavatelé. „Nebudeme ustupovat v jednotlivých věcech tlaku, který bude z mnoha stran. Mnoho lidí si zvyklo, že tu máme dotační ekonomiku, žijí z dotací,“ uvedl. Stejně tak není možné mít nadále daňový systém plný výjimek. „Nemáme na to, je to nepřehledné, špatné, a proto jsme to rozumně a sociálně citlivě upravili,“ řekl.