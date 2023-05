„Když si Václav Havel vymyslel, že Pražský hrad je třeba otevřít, bylo to krásné období. Vytvořili jsme tým a objevovali jeho zákoutí,“ vzpomíná historik architektury Zdeněk Lukeš na začátek 90. let. Doufá, že Petr Pavel opět zpřístupní z Hradu vše, co je možné. Jsou ale místa, která zůstanou očím veřejnosti skrytá. Která to jsou? A jaké jsou největší problémy Prahy? Staví se v ní dost odvážně?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.