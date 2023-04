Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) chce do novely energetického zákona zapracovat povinnost dodavatelů energií sdělovat Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) skutečné ceny energií, za které je prodávají koncovým zákazníkům. Síkela to v neděli uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi.

ERÚ a Český statistický úřad dosud mohly podle něj pracovat jen s ceníkovými cenami, které podle Síkely platí méně než 2,5 procenta obyvatel. Proto podle něj Česko v porovnání s ostatními evropskými zeměmi patřilo ve druhém pololetí loňského roku mezi nejdražší země v Evropě.

Návrh novely energetického zákona v současnosti Sněmovna projednává a Síkela chce povinnost oznamování skutečných cen regulátorovi do něj doplnit formou poslaneckého pozměňovacího návrhu.

„Mám zmapováno 70 procent trhu, ze kterého vyplývá, že ceníkové ceny, se kterými pracuje Eurostat, platila méně než 2,5 procenta obyvatel. Zbývajících 97,5 procenta platí o 40 až 50 procent méně,“ uvedl Síkela.

Exministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) uvedl, že vysoký meziroční nárůst cen zapříčinila nízká srovnávací základna z roku 2021, kdy vláda zavedla nulovou sazbu DPH na energie, která koncové ceny snížila.

Síkela podle svých slov v současnosti neuvažuje o zrušení cenových stropů na energie a je pro jejich zachování do konce roku. Podle něj „stále není dobojováno“ a opatření je připravené na případné další energetické krize. Stejně tak by na konci roku mělo skončit i odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje pro koncové zákazníky. V současnosti za ně poplatek hradí stát.

Se zástupci nejen ERÚ, ale i energetických společností a Českého statistického úřadu (ČSÚ) se v příštím týdnu sejde premiér Petr Fiala (ODS). Ceny plynu v Česku, které zveřejnil ve středu ve své zprávě evropský statistický úřad Eurostat, podle něj neodpovídají realitě a je třeba zjistit proč. Uvedl to na sobotním sjezdu Pirátů v Liberci.

„Musíme zjistit, proč to neodpovídá realitě. To, jestli si za tím stojí Eurostat, nevím, ale ta data dodávají naše instituce. A musíme zjistit, jaká je tady odpovědnost Energetického regulačního úřadu, jaká je odpovědnost Českého statistického úřadu. My víme, a stačí se podívat na prohlášení a fakta, která předkládají energetické firmy, že ta čísla prostě nesedí a že naši občané tyto částky neplatí,“ doplnil Fiala.

Podle něj zveřejněné údaje neodpovídají ani z hlediska částek, ani v tendenci. „Ceny se vyvíjely jiným způsobem, otevřeně to říkají klíčoví energetičtí hráči na trhu. Je to věc, která potom zbytečně zneklidňuje českou veřejnost, a oprávněně. Musíme mít jistotu, že pracujeme i ve veřejném prostoru s čísly a daty, která odpovídají realitě,“ dodal Fiala.

Unijní statistický úřad ve středu oznámil, že ceny plynu pro domácnosti se loni ve druhém pololetí v ČR zvýšily meziročně o 231 procent, zdaleka nejvíce ze všech zemí EU. Například na Slovensku růst činil 18 procent a byl druhý nejnižší v EU. Podle Eurostatu sběr dat a použitá metodika odpovídají cenám, jak jsou účtovány zákazníkům. "Konečné ceny, které platí zákazníci, zahrnují kompenzační opatření přijatá vládou," uvedl Eurostat.

Mluvčí ERÚ Michal Kebort ve středu upozornil na to, že ceny uváděné Eurostatem vycházejí z tehdejších cenových nabídek dodavatelů na trhu určených novým zákazníkům. Drtivá většina lidí v Česku tak v té době platila za plyn nižší ceny.