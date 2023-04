Penze se budou podle návrhu změn, které v pondělí představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), řádně valorizovat ke každému 1. lednu, plně o inflaci a jednu třetinu růstu reálných mezd. Mimořádné valorizace, díky nimž rostly důchody v uplynulých měsících, nahradí příspěvek k důchodu, který se bude dávat do penze automaticky.

Jurečka na tiskové konferenci potvrdil i zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu. Do předčasného důchodu budou moct lidé tři, nikoli pět let před řádným termínem. Penze se bude víc krátit. Po připomínkovém řízení a jednání v koalici plánuje vicepremiér návrh doplnit i o povinnost 40 let zapojení žadatele o předčasnou penzi do systému pojištění. O prosazení změn ve sněmovně jedná Jurečka s opozicí.

Kroky podle Jurečky vyžaduje dlouhodobost a udržitelnost důchodového systému. Kdyby měl fungovat v současné podobě, mohl by důchodový deficit za několik desetiletí činit přes pět procent hrubého domácího produktu, což představuje 300 miliard ročně, uvedl. Změny v celém důchodovém systému představí vláda v květnu.

