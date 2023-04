Pečete na Velikonoce beránka, nebo zajíčka? Ten první je s tímto obdobím spjatý od doby židovství a počátků křesťanství, zajíček do Česka doputoval z Německa, ale vzal to oklikou přes Ameriku. Velikonoční zvyky se proměnují a to i tradiční koledování a šlehání dívek pomlázkou, aby neuschly a byly zdravé. Dříve se po týdnu kluci s holkama vystřídali a pomlázky převzaly dívky. Podle Pavla Horáka z Etnologického ústavu Akademie věd se klidně může stát, že se v rámci boje za rovnost pohlaví k tomuto zvyku vrátíme.

Zbývá vám ještě 80 % článku Předplatné za 40 Kč na 4 týdny První měsíc za 40 Kč, poté za 179 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele

Nově všechny články v audioverzi Předplatit za 40 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se