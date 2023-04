Stát plánuje v letošním roce zahájit stavbu 105 kilometrů dálnic a 18 kilometrů silnic I. třídy. Díky velké rozestavěnosti budou v příštích letech narůstat počty nově otevřených úseků dálnic. Letos se tak otevře 15,4 kilometru, příští rok až 118 kilometrů. Novinářům to v pátek řekli ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Loni bylo v Česku zprovozněno 21,2 kilometru dálnic.

„Stavební práce se zcela nezastavily ani přes zimu a díky tomu se nám daří na všech hlavních stavbách dodržovat harmonogram výstavby. V letošním roce chceme rozestavět hlavně úseky na dálnicích D35, D55 a příhraniční úsek hradecké D11. Pokračovat bude i výstavba důležitých obchvatů měst a obcí, které odvádí tranzitní dopravu z jejich center,“ uvedl Mátl.

Letos se plánuje například zahájení prací na zhruba dvacetikilometrovém úseku D11 z Trutnova na státní hranice s Polskem. Polsko podle Kupky dovede dálnici k hranicím v roce 2024, Česko v roce 2026. Mezi další stavby s předpokladem zahájení v tomto roce patří stavba dohromady 29 kilometrů v různých úsecích dálnice D35 či dvou úseků D55 v délce zhruba osm kilometrů.

„Rekordní rozestavěnost dálničních a silničních staveb pokračuje i v roce 2023. Pracuje se na celkem 265,2 kilometru, konkrétně na 158 kilometrech dálnic a 107,2 kilometru silnic I. třídy. Ve výběrovém řízení se navíc nachází dalších 85,3 kilometru dálnic a silnic I. třídy,“ řekl Kupka. Dobrou zprávou je podle něj i stavební rozpočet pro letošní rok, kdy jen ŘSD má k dispozici 65,5 miliardy korun. „Je to důležitý krok k oživení ekonomiky a konkurenceschopnosti České republiky v Evropě,“ dodal Kupka.

Během příštích dvou let chce stát otevřít dohromady 133,5 kilometru dálnic, například úseky D6 u Krupé, D49 mezi Hulínem a Fryštákem, D3 v úseku Úsilné – Kaplice nádraží či část D55 z Babic do Bzence. Řidičům se otevřou letos nové úseky i na D48 a dálnici D7.

Během prvních tří měsíců byla zahájena práce na 14,4 kilometru dálnic a na 9,5 kilometru silnic I. třídy. Na konci března silničáři zahájili práci na pětikilometrovém obchvatu Hořoviček na dálnici D6, v únoru výstavbu devíti kilometrů dálnice D6 u Hořesedel na Rakovnicku. Ze silnic I. třídy začala letos stavba spojení mezi Českými Budějovicemi a Třeboní.

Loni bylo v Česku zprovozněno 21,2 kilometru dálnic a přes 14 kilometrů silnic první třídy. Šlo například o část obchvatu Frýdku-Místku na dálnici D48, dále úsek D35 mezi Časy a Ostrovem, obchvat Církvice, Mělníka či Olbramovic či rozšíření odpočívky Střechov na D1.

Základní síť do roku 2033

Základní dálniční síť v Česku by měla být hotová do roku 2033. Ministr Kupka chce proto během letošního roku na vládě projednat výhled výstavby dopravní infrastruktury na příštích deset let, který bude obsahovat plány jednotlivých staveb i jejich financování. V současnosti je v provozu 1363 kilometrů dálnic, ke kompletní dálniční síti zbývá dostavět ještě zhruba 700 kilometrů.

"Těch deset let by mělo přinést České republice významný skok v dokončení základní dálniční sítě, aby se v roce 2033 motoristé mohli svézt po kompletně dokončené základní dálniční síti," řekl ministr. Do tohoto termínu by se podle něj měly dokončit mimo jiné i dlouho připravované projekty, jako je například středočeská část dálnice D3 nebo Pražský okruh. "To jsou naše zásadní priority," zdůraznil ministr.

V letošním roce chce proto na vládě projednat výhled dopravní výstavby pro příští dekádu. Měl by podle něj obsahovat jednak konkrétní plány a přípravy staveb, ale i finanční náklady na dostavbu dálniční sítě. "To dosud České republice chybělo. Ta desetiletá doba je nezbytně nutná také z hlediska přípravy a očekávání stavebních firem a motoristů," dodal Kupka.