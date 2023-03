Na to, že je tu svými slovy „novej“, se dokázal velmi rychle zapsat do mysli Čechů jako jeden z nejvýraznějších diplomatů. Svým humorem, angažovaností i aktivitou na sociálních sítích. „Je to nový způsob práce, od britských velvyslanců po celém světě se teď očekává trochu víc,“ přiznává velvyslanec v Česku Matt Field. Jak se tato práce proměnila? A neuškodil Velké Británii brexit?